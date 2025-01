Samsung chiarisce la confusione sulle funzionalità Bluetooth della S Pen del Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S25 Ultra, uno dei prodotti di punta di Samsung, ha attirato l'attenzione per le sue caratteristiche avanzate, ma anche alcune critiche, in particolare riguardo alla S Pen inclusa . Inizialmente, si pensava che la S Pen del dispositivo avrebbe supportato la connettività Bluetooth, permettendo funzionalità avanzate come il controllo remoto e le Air Actions. Tuttavia, Samsung ha chiarito che non sarà così .

La dichiarazione ufficiale di Samsung

Sul blog Insights di Samsung, era stato menzionato che una S Pen abilitata al Bluetooth, venduta separatamente, avrebbe potuto funzionare come un telecomando per alcune app, offrendo gesture avanzate. Tuttavia, come riportato da Android Authority, l'azienda ha chiarito che la S Pen inclusa con il Galaxy S25 Ultra non supporterà il Bluetooth. Questa scelta significa che alcune funzionalità, come l'accesso al menu Air Actions e i comandi remoti, non saranno disponibili con la penna in dotazione.

Un render di un S25 Ultra con S Pen

Sebbene questa limitazione possa deludere alcuni utenti, è possibile che Samsung abbia preso questa decisione in base ai dati sull'uso effettivo della S Pen. Probabilmente, la maggior parte degli utenti non utilizza quotidianamente la penna, che rimane spesso inutilizzata nel suo alloggiamento. In quest'ottica, Samsung potrebbe aver considerato queste funzionalità avanzate come un valore aggiunto opzionale, anziché una necessità per tutti.