Sony include il burn-in nella garanzia del suo costosissimo monitor da gaming INZONE M10S

Sony ha annunciato alcune novità in relaziona alla garanzia dei suoi più recenti monitor da gaming. Parliamo nello specifico dei monitor INZONE M10S OLED e M9 II LED , arrivati a settembre con una garanzia limitata secondo i limiti di legge. Bene, la buona notizia è che la nuova garanzia è stata estesa a tre anni si applica ad entrambi i modelli, e per l' INZONE M10S include la copertura per il burn-in .

Il burn-in sui monitor OLED

Il burn-in è un fenomeno che può verificarsi sui display OLED quando un'immagine statica viene visualizzata per un periodo di tempo prolungato, causando una "bruciatura" permanente sullo schermo. Negli ultimi anni, la tecnologia OLED è migliorata, diventando meno sensibile al burn-in. Tuttavia, è ancora un problema potenziale, soprattutto per i monitor da gioco che vengono spesso utilizzati per visualizzare immagini statiche come quelle di un PC. Le aziende hanno storicamente cercato di minimizzare il problema, affermando che il burn-in rientri nella normale usura dei pannelli. Negli ultimi tempi, però, la situazione è cambiata: tante aziende, come Alienware, LG, MSI e ASUS, hanno iniziato a includere la copertura per il burn-in sui loro monitor OLED e Sony si è finalmente unita a loro.

È importante notare che la copertura per il burn-in non è sempre inclusa nella garanzia dei monitor OLED. Si consiglia di verificare attentamente i termini della garanzia prima di acquistare un monitor OLED. E proprio a tal proposito abbiamo chiesto a Sony se questa notizia vale anche per l'Italia: vi faremo sapere se e quando avremo una risposta.

Intanto se volete saperne di più sui due monitor Sony citati in questo articolo, vi invitiamo a leggere le nostre recensioni del costosissimo Sony INZONE M10S e del Sony INZONE M9 II.