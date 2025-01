Sony INZONE M10S, la recensione del costosissimo monitor OLED da gaming: ne vale la pena?

Per contrastare il problema del burn-in , preoccupazione che spesso allontana i giocatori dai pannelli OLED, Sony ha integrato diverse opzioni ormai standard per questa tecnologia, come la regolazione automatica della luminosità e lo spostamento dei pixel. Tra le funzioni più interessanti per i giocatori competitivi, segnaliamo il contatore di frame rate, il timer, i mirini a schermo e la modalità "24.5 pollici", che simula le dimensioni di un monitor da torneo. Non manca, infine, un equalizzatore di luminosità che elimina le piccole disomogeneità tipiche degli OLED e un "black equalizer" che aumenta la luminosità nelle scene scure, migliorando la visibilità.

Oltre alle specifiche di base, il Sony INZONE M10S offre poi una serie di funzionalità dedicate al gaming. Troviamo il supporto per NVIDIA G-Sync (compatibile) e Vesa Certified Adaptive Sync, che garantiscono un'esperienza di gioco fluida e priva di tearing. La certificazione DisplayHDR True Black 400 permette di visualizzare colori più vibranti, anche se alcune impostazioni visive, tra cui l'eccellente modalità FPS Pro+, non sono compatibili con l'HDR.

Per i non addetti ai lavori, questi numeri significano un'unica cosa: fluidità assoluta. Ogni movimento, ogni azione di gioco, viene riprodotta sullo schermo con una precisione e una velocità senza precedenti, eliminando qualsiasi effetto di ghosting o motion blur che potrebbe compromettere le prestazioni, specialmente negli sparatutto competitivi dove ogni millisecondo può fare la differenza.

A livello tecnico, il Sony INZONE M10S non delude le aspettative, con una serie di specifiche e funzioni pensate specificatamente per giocare . Il pannello OLED offre una risoluzione 1440p , ideale per il gaming competitivo, garantendo un'ottima nitidezza senza gravare eccessivamente sulla scheda grafica. Il monitor ha un trattamento anti-riflesso opaco e raggiunge 1.300 nit di luminanza di picco, grazie all'uso delle micro lenti MLA+, attestandosi a 275 nit a pieno schermo. La vera forza di questo monitor però, risiede nella frequenza di aggiornamento di 480 Hz e nel tempo di risposta grigio-grigio di soli 0.03 ms (GtG).

Per chi cerca un monitor da ufficio, però, l'assenza di rotazione per l'uso in verticale può essere un contro importante, che richiede l'acquisto di un supporto extra (il monitor è compatibile con lo standard VESA 100x100).

Nonostante le dimensioni ridotte, il supporto offre un'eccellente stabilità e una buona gamma di regolazioni: altezza, inclinazione e rotazione a 360 gradi. Questa versatilità permette di posizionare il monitor in modo ottimale per qualsiasi esigenza, garantendo il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

Ma il vero protagonista del design è il supporto. Realizzato in metallo resistente, ha una base circolare incredibilmente compatta che occupa pochissima superficie sulla scrivania, lasciando ampio spazio di manovra per mouse e tastiera, un aspetto fondamentale per i giocatori competitivi.

Uno degli aspetti più sorprendenti del Sony InZone M10S è il suo design. Abbandonando completamente l'estetica bianca e squadrata ispirata alla PS5, vista negli altri modelli della serie INZONE, questo monitor si presenta con un look total black , elegante e minimale, che si integra perfettamente in qualsiasi setup da gioco. La cornice che circonda lo schermo non è però particolarmente sottile, soprattutto sul bordo inferiore.

Esperienza d'uso

L'interfaccia del Sony INZONE M10S è intuitiva e facile da navigare, grazie al joystick posto sul retro del monitor. Le impostazioni sono ben organizzate e permettono di personalizzare l'esperienza visiva in base alle proprie preferenze. L'angolo di visione è molto ampio e la resa dei colori, come anticipato, è eccellente: il pannello OLED offre neri profondi, un contrasto elevato e colori vibranti, con una copertura dello spazio colore DCI-P3 del 95%. La modalità sRGB, selezionabile tramite l'OSD, garantisce una buona accuratezza cromatica per chi utilizza il monitor anche per lavori di editing fotografico o video.

Videogiochi

Il Sony INZONE M10S è stato progettato con un obiettivo preciso: dominare la scena e-sport. E in questo campo, possiamo dire con certezza che centra in pieno il bersaglio. La frequenza di aggiornamento di 480 Hz e il tempo di risposta di 0.03 ms si traducono in un'esperienza di gioco incredibilmente fluida e reattiva, dove ogni movimento del mouse viene replicato sullo schermo con una precisione millimetrica. Abbiamo testato il monitor con alcuni dei titoli più popolari nel panorama competitivo e i risultati sono stati sorprendenti.

Il Sony INZONE M10S elimina qualsiasi distrazione imputabile a un monitor

La mira risulta più precisa e reattiva, e l'assenza di ghosting o motion blur permette di individuare i nemici con maggiore facilità, anche negli angoli più bui della mappa. Ma le prestazioni di questo monitor non si limitano alla sola velocità. La modalità "FPS Pro+", ad esempio, è una funzione pensata appositamente per i giocatori competitivi. Attivandola, i nemici vengono evidenziati con un contorno rosso, rendendoli più facilmente individuabili anche in mezzo al caos degli scontri a fuoco. Si tratta di un vantaggio non indifferente, che potrebbe però sollevare qualche polemica sulla sua ammissibilità nei tornei.

Un altro aspetto da considerare è la modalità "24.5 pollici", che riduce virtualmente le dimensioni dello schermo per simulare l'esperienza di gioco su un monitor da torneo. Questa funzione può essere utile per i giocatori che si allenano per le competizioni, permettendo loro di abituarsi alle dimensioni standard utilizzate negli eventi ufficiali.

Ottima la resa anche dei giochi più "narrativi"

È importante sottolineare però, che per sfruttare appieno le potenzialità del M10S, è necessario disporre di un PC di fascia alta in grado di generare un elevato numero di frame al secondo. In caso contrario, non si riuscirà a raggiungere la frequenza di aggiornamento massima di 480 Hz, e il vantaggio offerto dal monitor sarà limitato.

Nessun problema se si vuole usare una console come piattaforma secondaria ovviamente, con le solite ottimizzazioni per quanto riguarda PlayStation. Quando rileva una PS5 infatti, il monitor attiva automaticamente la modalità dedicata, ottimizzando le impostazioni per l'utilizzo con la console. Tuttavia, è importante sottolineare che PS5 (così come tutte le console attualmente in commercio) non è in grado di sfruttare la frequenza di aggiornamento di 480 Hz del monitor.

Uso da ufficio

Nonostante sia pensato principalmente per il gaming, il Sony INZONE M10S si comporta egregiamente anche nell'uso quotidiano e nella fruizione di contenuti multimediali.

Ottima la visione dei contenuti multimediali

La nitidezza del pannello 1440p e l'ampia gamma di colori lo rendono adatto alla navigazione web, alla visione di film e all'utilizzo di programmi di produttività. L'assenza di altoparlanti integrati, tuttavia, potrebbe essere un limite per alcuni utenti che usano le cuffie per giocare e vorrebbero avere un'opzione integrata per l'uso di tutti i giorni.