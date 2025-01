DeepSeek fa tremare il mercato dell'IA USA e NVIDIA perde il 17% in borsa, il calo più grande dal 2020

Le azioni di NVIDIA hanno chiuso con un calo del 16,86%, con una perdita di 589 miliardi di dollari di capitalizzazione per l'azienda. Si tratta del calo in un giorno più grande mai registrato dalla compagnia sin dal 2020. La causa è la repentina ascesa di DeepSeek, una startup cinese che ha recentemente lanciato un modello IA open source incredibilmente efficiente e dai costi bassissimi, portando gli azionisti a temere per il dominio delle compagnie statunitensi in questo settore.

Il modello IA messo a punto da DeepSeek sfrutterebbe chip meno cari e meno avanzati, ma comunque performanti. Secondo alcune analisi parliamo di prestazioni superiori a qualsiasi altro chatbot sul mercato a un decimo del costo. Questo, unito al fatto che l'app lanciata su App Store ha già superato ChatGPT e simili per numero di download settimanali, hanno portato a crollo delle azioni delle aziende specializzate in questo settore. Oltre a quelle di NVIDIA citate in apertura, ARM ha segnato un -10%, AMD - 6% e Broadcom -16,5%, giusto per citarne alcune.