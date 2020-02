Huawei Mate Xs è il nuovo smartphone con schermo pieghevole e prezzo da record in Italia

Huawei Mate Xs è stato presentato dalla compagnia cinese e si tratta del nuovo smartphone di fascia alta con schermo pieghevole da parte di Huawei, destinato ad arrivare anche in Italia con un prezzo veramente da top di gamma, anzi praticamente da record.



Huawei Mate Xs è sostanzialmente una versione modificata del Huawei Mate X presentato all'inizio del 2019 e la sua caratteristica principale, tra le novità, è rappresentata dallo schermo pieghevole. Si tratta di un display OLED flessibile da 8 pollici (2480x2200).



La compagnia assicura che lo schermo è particolarmente resistente grazie a una nuova struttura polimerica a due strati, uniti con una sorta di materiale adesivo trasparente che dovrebbe garantire una maggiore solidità rispetto ad altre soluzioni analoghe viste in precedenza, oltre a una cerniera rinforzata per il meccanismo di apertura e chiusura.



Il SoC alla base dello smartphone è il Kirin 990 5G, per il resto si segnala la presenza di 8GB di RAM, memoria da 512GB espandibile e e fotocamera tripla con quattro sensori: principale da 40MP, grandangolare da 16MP e tele da 8MP, oltre a un sensore ToF per la profondità.



Tutto questo al prezzo record di 2599 euro in Italia, con data di uscita ancora da precisare ma prevista comunque in questo periodo. Il problema principale di Huawei Mate Xs è che, a causa del famoso ban imposto alla compagnia cinese, non ha la certificazione per l'utilizzo dei servizi Google, dunque è privo di Play Store ufficiale e delle app principali Google.



Vediamo dunque le specifiche tecniche di Huawei Mate Xs:



Display OLED pieghevole

Aperto: 8" con risoluzione 2480 x 2200 pixel

Display principale (piegato): 6,6" con risoluzione 2480 x 1148 pixel

Display secondario (piegato): 6,38" con risoluzione 2480 x 892 pixel