Il team di Echoes of the End svela quante ore dura e quanti nemici unici affronteremo

Con il lancio ormai alle porte, gli sviluppatori hanno condiviso nuovi dettagli, tra cui la durata media dell'avventura . In un'intervista con WCCF Tech, il game director Halldór Snær Kristjánsson ha rivelato che, durante i playtest, i giocatori hanno impiegato in media tra le 14 e le 15 ore per completare il gioco.

Agosto è insolitamente ricco di nuove uscite videoludiche, e tra queste c'è anche Echoes of the End , action adventure cinematografico sviluppato dal piccolo ma ambizioso team di Myrkur Games, in arrivo domani 12 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ogni capitolo sarà unico e avrà sfide differenti

"La durata del gioco è generalmente, direi, tra le 14 e le 15 ore, secondo i nostri playtest, quando invitiamo persone a provarlo. È più lungo di quanto avevamo inizialmente previsto. Uno dei motivi che spieghiamo è che il gioco è composto da 10 capitoli principali, e ogni capitolo ha un ambiente e uno stile visivo distinti.

"Ma volevamo davvero che questo gioco desse la sensazione di un'avventura, come se stessi viaggiando attraverso diversi biomi e vedendo varie parti del mondo. È entusiasmante dal punto di vista visivo, ma in più, ogni livello avrà una sua meccanica chiave. Quindi, mentre Ryn e Abram avanzano nel gioco, ogni nuovo livello introdurrà una nuova meccanica con cui interagire, ed è una promessa che facciamo ai giocatori."

"Dopo aver giocato i primi due capitoli, inizieranno a rendersi conto che, ok, le cose cambiano di volta in volta. Internamente, parliamo di questo dicendo che Ryn è un martello e Abram è una vite, e insieme risolvono problemi o affrontano situazioni diverse. Proponiamo sempre problemi completamente differenti, che di solito sono legati al bioma in cui ti trovi e alla storia del bioma che stai esplorando."

Nella stessa intervista si è parlato anche della varietà dei nemici: il gioco includerà 20 tipologie uniche, introdotte gradualmente capitolo dopo capitolo, in parallelo con le nuove meccaniche. A questi si aggiungono i boss, ciascuno legato tematicamente e visivamente al capitolo in cui appare, rendendoli esclusivi e memorabili.

Per chi non lo sapesse, Echoes of the End è un'avventura fantasy in terza persona ambientata nel mondo immaginario di Aema, ispirato ai paesaggi islandesi. Il giocatore veste i panni di Ryn, una guerriera dotata di poteri magici instabili, in viaggio per salvare suo fratello da un impero totalitario. Accompagnata da Abram Finlay, affronta nemici, boss e puzzle ambientali, mentre scopre una cospirazione che minaccia di scatenare una guerra antica