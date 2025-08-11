Il team di Echoes of the End svela quante ore dura e quanti nemici unici affronteremo

Agosto è insolitamente ricco di nuove uscite videoludiche, e tra queste c'è anche Echoes of the End, action adventure cinematografico sviluppato dal piccolo ma ambizioso team di Myrkur Games, in arrivo domani 12 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Con il lancio ormai alle porte, gli sviluppatori hanno condiviso nuovi dettagli, tra cui la durata media dell'avventura. In un'intervista con WCCF Tech, il game director Halldór Snær Kristjánsson ha rivelato che, durante i playtest, i giocatori hanno impiegato in media tra le 14 e le 15 ore per completare il gioco.
Ogni capitolo sarà unico e avrà sfide differenti
"La durata del gioco è generalmente, direi, tra le 14 e le 15 ore, secondo i nostri playtest, quando invitiamo persone a provarlo. È più lungo di quanto avevamo inizialmente previsto. Uno dei motivi che spieghiamo è che il gioco è composto da 10 capitoli principali, e ogni capitolo ha un ambiente e uno stile visivo distinti.
"Ma volevamo davvero che questo gioco desse la sensazione di un'avventura, come se stessi viaggiando attraverso diversi biomi e vedendo varie parti del mondo. È entusiasmante dal punto di vista visivo, ma in più, ogni livello avrà una sua meccanica chiave. Quindi, mentre Ryn e Abram avanzano nel gioco, ogni nuovo livello introdurrà una nuova meccanica con cui interagire, ed è una promessa che facciamo ai giocatori."
"Dopo aver giocato i primi due capitoli, inizieranno a rendersi conto che, ok, le cose cambiano di volta in volta. Internamente, parliamo di questo dicendo che Ryn è un martello e Abram è una vite, e insieme risolvono problemi o affrontano situazioni diverse. Proponiamo sempre problemi completamente differenti, che di solito sono legati al bioma in cui ti trovi e alla storia del bioma che stai esplorando."
Nella stessa intervista si è parlato anche della varietà dei nemici: il gioco includerà 20 tipologie uniche, introdotte gradualmente capitolo dopo capitolo, in parallelo con le nuove meccaniche. A questi si aggiungono i boss, ciascuno legato tematicamente e visivamente al capitolo in cui appare, rendendoli esclusivi e memorabili.
Per chi non lo sapesse, Echoes of the End è un'avventura fantasy in terza persona ambientata nel mondo immaginario di Aema, ispirato ai paesaggi islandesi. Il giocatore veste i panni di Ryn, una guerriera dotata di poteri magici instabili, in viaggio per salvare suo fratello da un impero totalitario. Accompagnata da Abram Finlay, affronta nemici, boss e puzzle ambientali, mentre scopre una cospirazione che minaccia di scatenare una guerra antica