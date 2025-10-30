Echoes of the End è stato aggiornato alla Enhanced Edition, con tanti miglioramenti

La Enhanced Edition vede anche l'introduzione del New Game Plus , che consente di ricominciare l'avventura conservando le abilità e i costumi già ottenuti, ma con una difficoltà superiore e con otto nuovi nemici d'elite pronti a metterci alla prova.

Il trailer di lancio di Echoes of the End conferma che è disponibile e costa poco

Gli sviluppatori hanno ridisegnato il capitolo iniziale della campagna al fine di migliorarne il ritmo e la presentazione, con tutorial meno invasivi e una narrazione pensata per catturare subito l'attenzione, nonché la rimozione di diversi momenti ritenuti superflui ai fini del racconto.

Un rilancio doveroso

Se avete letto la nostra recensione di Echoes of the End, saprete che si tratta di un titolo visivamente notevole, caratterizzato da una bella ambientazione, da combattimenti spettacolari e da una campagna discretamente duratura, ma al contempo viziato da problemi legati a uno sviluppo che avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo in più.

Il rilancio voluto dal team di sviluppo e dal publisher rappresenta dunque un'importante occasione per provare di nuovo a far conoscere il gioco, alla luce dei tanti miglioramenti introdotti. Fra questi c'è anche un sistema di movimento e animazione completamente rivisto per Ren, che ora cammina, corre e combatte in maniera più convincente.