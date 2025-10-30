Thief VR: Legacy of Shadow ha una data di uscita su PlayStation VR2, SteamVR e Meta Quest 2 e 3

Vertigo Games e il team di Maze Theory hanno annunciato la data di uscita di Thief VR: Legacy of Shadow. Il nuovo capitolo della celebre serie stealth sarà disponibile a partire dal 4 dicembre per PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest 2 e 3.

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay, visibile qui sotto. Il filmato offre un'ulteriore panoramica sulle meccaniche stealth e sull'esplorazione ambientale. Oltre a sfruttare l'oscurità per muoversi indisturbati, sarà possibile eludere le guardie utilizzando il fidato arco per appendere corde su cui arrampicarsi, oppure scagliare frecce imbevute d'acqua per spegnere i bracieri e ridurre la visibilità dei nemici. Le ambientazioni richiederanno ingegno e attenzione: ogni angolo potrebbe celare tesori nascosti o passaggi segreti utili per restare nell'ombra.