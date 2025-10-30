Thief VR: Legacy of Shadow ha una data di uscita su PlayStation VR2, SteamVR e Meta Quest 2 e 3

Vertigo Games e il team di Maze Theory hanno annunciato la data di uscita di Thief VR: Legacy of Shadow. Il nuovo capitolo della celebre serie stealth sarà disponibile a partire dal 4 dicembre per PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest 2 e 3.
L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay, visibile qui sotto. Il filmato offre un'ulteriore panoramica sulle meccaniche stealth e sull'esplorazione ambientale. Oltre a sfruttare l'oscurità per muoversi indisturbati, sarà possibile eludere le guardie utilizzando il fidato arco per appendere corde su cui arrampicarsi, oppure scagliare frecce imbevute d'acqua per spegnere i bracieri e ridurre la visibilità dei nemici. Le ambientazioni richiederanno ingegno e attenzione: ogni angolo potrebbe celare tesori nascosti o passaggi segreti utili per restare nell'ombra.
Si torna tra le tenebre di The City
Thief VR: Legacy of Shadows mira a reinterpretare la celebre serie stealth di Thief tramite un'esperienza immersiva in prima persona tarata per i visori per la realtà virtuale.
Ambientato nella gotica e opprimente The City, il giocatore veste i panni di Magpie, una ladra orfana cresciuta tra le ombre e temprata dalla brutalità del regime del Barone Ulysses Northcrest. La trama ruota attorno al ritrovamento di un antico artefatto che potrebbe cambiare il destino della città, intrecciando elementi di cospirazione e ribellione. Il gioco include anche il ritorno di Stephen Russell, storica voce di Garrett, protagonista della trilogia originale, che qui interpreta un ruolo chiave nel legame narrativo tra la saga classica e questa nuova incarnazione.
Il gameplay sfrutta appieno le meccaniche della realtà virtuale: il giocatore può scassinare serrature, arrampicarsi, lanciare oggetti per distrarre le guardie e muoversi furtivamente sfruttando l'ambiente. L'approccio è quello classico della serie, ma con un'interazione fisica diretta che punta a far "sentire" ogni furto e ogni passo nell'ombra.