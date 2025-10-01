Thief VR: Legacy of Shadow è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer

Lo studio di sviluppo Maze Theory e l'editore Vertigo Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Thief VR: Legacy of Shadow, il nuovo capitolo della celebre serie stealth, nata negli anni 90 dallo storico studio di sviluppo Looking Glass, la cui uscita rimane fissata per il 2025. Come il titolo fa intuire, è stato pensato espressamente per i visori VR.