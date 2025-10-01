Thief VR: Legacy of Shadow è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer

Lo studio di sviluppo Maze Theory e l'editore Vertigo Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Thief VR: Legacy of Shadow, il nuovo capitolo della celebre serie stealth, nata negli anni 90 dallo storico studio di sviluppo Looking Glass, la cui uscita rimane fissata per il 2025. Come il titolo fa intuire, è stato pensato espressamente per i visori VR.
Il trailer
Il trailer si apre con una sequenza di gameplay che mostra l'uso di un arco in una notte illuminata da lanterne, in un ambiente urbano dark fantasy/steampunk, tipico della serie.
Quindi il video passa a mostrare il dettaglio di un manifesto da ricercato di un certo "Magpie," quindi possiamo ammirare alcune delle meccaniche stealth che, ricordiamo, saranno giocabili in VR. C'è anche un riferimento alla trama: "C'è un lavoro. Conduce in un posto in cui Northcrest non vuole che nessuno guardi. Ha chiuso a chiave un libro lì. Antico. Criptato. Pericoloso."
Il tutto è condito da furti, borseggi, uso di gadget, frecce di fuoco, scassinamenti e altre panoramiche dell'ambientazione. Il trailer si conclude con la frase: "C'è una differenza tra rubare oro... e rubare qualcosa destinato a rimanere sepolto," che sembra essere il tema centrale dell'avventura.