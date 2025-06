Thief VR: Legacy of Shadow annunciato durante lo State of Play: si ruba in realtà virtuale

Durante lo State of Play di questa sera è stato annunciato Thief VR: Legacy of Shadow, il nuovo capitolo della celebre serie stealth, nata negli anni 90 dallo storico studio di sviluppo Looking Glass. È stato pensato espressamente per visori VR e uscirà nel corso del 2025, in data ancora da destinarsi. Quindi il gioco perfetto per PlayStation VR2.

Sviluppato da Vertigo Games in collaborazione con Eidos Montreal, è stato mostrato con un trailer di gameplay che potete vedere qui di seguito.

Il video inizia con la panoramica di una città avvoltà nella nebbia. Quindi si passa al gameplay, con il protagonista che agisce furtivamente. Vengono riproposte alcune delle meccaniche classiche della serie, tra frecce d'acqua, utili per spegnere torce e altre fonti di luce, borseggi e la necessità di sfruttare le ombre per non essere visti dai nemici.