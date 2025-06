Sony ha annunciato Project Defiant, un joystick arcade da combattimento wireless per PS5 e PC

Questa scelta è stata intrapresa da Sony grazie all'adozione della nuova tecnologia proprietaria PlayStation Link , che dovrebbe garantire una latenza bassissima anche in wireless, necessaria per le migliori performance nei giochi picchiaduro.

Al di là dell'aspetto alquanto stiloso ma anche classico in termini di disposizione dei controlli, l'elemento più appariscente di Project Defiant è il fatto che si tratta di uno stick arcade wireless , cosa decisamente non comune per uno strumento che deve garantire la minima latenza negli input.

Sony sta dimostrando una notevole attenzione per il mondo dei picchiaduro classici, e l'ha confermata ulteriormente anche allo State of Play di giugno 2025, annunciando e mostrando in anteprima Project Defiant , il suo nuovo joystick arcade da combattimento per PC e PS5 .

Wireless ma a bassissima latenza

Il controller viene ancora identificato con quello che è in effetti un nome in codice, dunque potrebbe cambiare nel prossimo futuro, ma intanto si chiama Project Defiant, in attesa di eventuali modifiche a questo aspetto.

Quello che non dovrebbe cambiare sono invece le sue caratteristiche principali, annunciate oggi da Sony in occasione dello State of Play. Si tratta di un joystick specializzato per i giochi di combattimento, dunque segue le richieste degli utenti esperti in questo settore. In particolare, tra le caratteristiche peculiari troviamo:

Controlli personalizzati per giochi di combattimento: porta interscambiabili (quadrate, circolari e ottagonali) per lo stick, tasti con interruttori meccanici e touchpad

Connettività wireless a bassissima latenza attraverso la tecnologia PS Link, compatibile con PS5 e PC, ma con la possibilità anche di collegarlo attraverso USB-C

Custodia inclusa

Il joystick dovrebbe arrivare nel corso del 2026, in attesa di una data di uscita più precisa e di ulteriori informazioni come il prezzo. In occasione dello State of Play di giugno, Sony ha anche annunciato il nuovo picchiaduro Marvel Tokon: Fighting Souls.