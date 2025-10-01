Frictional Games sta per annunciare un nuovo gioco: il teaser fa pensare a SOMA 2

Lo studio di sviluppo Frictional Games , ha pubblicato un teaser trailer su X per anticipare l'annuncio del suo prossimo gioco. Purtroppo non ne ha svelato il titolo, ma molti pensano che possa trattarsi di SOMA 2 , anche se non c'è alcuna certezza in merito. Anzi, potrebbe trattarsi addirittura di un inganno voluto.

SOMA 2 o cosa?

Frictional Games è nota soprattutto per la serie horror Amnesia, di cui l'ultimo capitolo Amnesia: The Bunker, viene considerato uno dei videogiochi più terrorizzanti di sempre, ma anche per l'eccelente SOMA, titolo profondissimo e molto amato dalla comunità.

Come avete avuto modo di vedere, il filmato in sé non rivela moltissimo. C'è una voce fuori campo accompagna delle inquadrature di interni cupi e inquientati. In una è ben visibile anche una traccia di sangue.

L'editore Kepler Interactive ha commentato il post con l'immagine di una formica realizzata in grafica ASCII, aggiungendo solo mistero al mistero. SOMA è spuntato in molti commenti per via di riferimenti della voce ad alcuni elementi chiave di alcune religioni orientali, ma anche per via di alcuni dettagli che lasciano intravedere uno scenario fantascientifico.

La formica pubblicata dall'editore

La verità è che per adesso brancoliamo nell'oscurità, che trattandosi di un gioco di Frictional Games è uno stato esistenziale appropriato. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale per saperne di più.