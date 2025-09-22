SOMA festeggia i 10 anni con un'edizione fisica da collezione per Nintendo Switch

Anche SOMA è arrivato a spegnere la sua decima candelina. Per festeggiare, Frictional Games e Abylight Studios hanno annunciato un'edizione fisica da collezione per Nintendo Switch, che include il gioco completo per la console di Nintendo, aggiornato anche per Nintendo Switch 2, contenuto in una scheda da 16GB, che non richiede ulteriori download per giocare. Di questi tempi è diventata una feature anche la presenza del gioco sul supporto che si è acquistato per giocarlo, a pensarci bene.
Tutti i contenuti
I contenuti presenti nella confezione sono tanti altri, come il catalogo ufficiale, ricco di concept art e approfondimenti degli sviluppatori.
La confezione conterrà anche la colonna sonora del gioco su CD; un portachiavi Omnitool, degli adesivi e tanto altro ancora. Da notare che sarà disponibile solo finanziandola su Kickstarter, quindi stiamo parlando di un oggetto perfetto per chi ama il collezionismo di videogiochi.
Riepiloghiamo tutti i contenuti della Collector's Edition di SOMA:
- Scheda da 16 GB contenente il gioco completo SOMA per Nintendo Switch, compatibile con Switch 2.
- Versione migliorata per Switch 2 - risoluzione potenziata, refresh rate più stabile, texture migliori e tempi di caricamento ridotti.
- Copertina reversibile con artwork alternativo.
- Art book originale - esclusivo artbook a colori di 88 pagine (255x170 mm).
- Portachiavi Omnitool - miniatura metallica del dispositivo usato nel gioco.
- CD della colonna sonora - con 24 tracce composte da Mikko Tarmia. Copertina esclusiva in digipak.
- Un foglio di adesivi - formato 210x148 mm con personaggi, loghi ed equipaggiamenti del gioco.
- Collector's box - l'intero set racchiuso in un esclusivo box da collezione per il 10° anniversario.