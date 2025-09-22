SOMA festeggia i 10 anni con un'edizione fisica da collezione per Nintendo Switch

Anche SOMA è arrivato a spegnere la sua decima candelina. Per festeggiare, Frictional Games e Abylight Studios hanno annunciato un'edizione fisica da collezione per Nintendo Switch, che include il gioco completo per la console di Nintendo, aggiornato anche per Nintendo Switch 2, contenuto in una scheda da 16GB, che non richiede ulteriori download per giocare. Di questi tempi è diventata una feature anche la presenza del gioco sul supporto che si è acquistato per giocarlo, a pensarci bene.