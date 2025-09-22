Il trailer di lancio di Sonic Racing: CrossWorlds è coloratissimo

1

SEGA ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio di Sonic Racing: CrossWorlds, ricco di sequenze coloratissime e velocissime.

22/09/2025
SEGA ha pubblicato il trailer di lancio di Sonic Racing: CrossWorlds, che naturalmente è coloratissimo e velocissimo: proprio come il nuovo episodio della serie, che sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, con la versione Switch 2 in arrivo più avanti.

Nel video assistiamo a confronti tiratissimi fra i vari personaggi del gioco, che si sfidano a bordo di vetture scattanti e con tanti assi nella manica, alle prese con tracciati ricchi di sfaccettature e sezioni alternative che aumentano non di poco il grado di varietà dell'esperienza.

Le novità introdotte dagli sviluppatori, ad ogni modo, puntano a riportare Sonic Racing: CrossWorlds alle origini del franchise, recuperando quegli aspetti che per primi avevano contribuito a costruire il successo della saga e rilanciandoli in maniera brillante.

Anche per questo motivo il gioco rinuncia a una modalità storia e agli elementi narrativi, offrendo invece un gameplay arcade puro, semplice da apprendere e divertente da giocare.

Un grande successo?

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Sonic Racing: CrossWorlds può contare su numeri di tutto rispetto con otto tornei, quattro livelli di difficoltà e numerosi elementi sbloccabili: skin, personaggi e parti di veicoli che alimentano il sistema di progressione.

Questo impianto così solido e collaudato viene accompagnato da una grafica vivace e fluida, che mantiene i 60 frame al secondo in qualsiasi situazione e propone scenari ricchi di elementi, con il bonus rappresentato da una colonna sonora coinvolgente.

