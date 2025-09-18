Sonic Racing: CrossWorlds ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica

Sonic Racing: CrossWorlds può davvero fare concorrenza a Mario Kart World? Stando alla critica sì, visto che lo ha premiato con dei voti davvero ottimi, portandone la media vicina a quella del rivale (84 contro 87).
Sonic Racing: CrossWorlds ha ricevuto giudizi in prevalenza tra l'8 e il 9, con alcuni picchi positivi e solo un 6 a controbilanciare, con quest'ultimo che parla di un gioco peggiore del vecchio Sonic & All-Stars Racing Transformed.
I molti che ne hanno parlato bene, lodano la grande quantità di idee fresche, con alcuni che arrivano a definirlo "il miglior gioco di kart del 2025". Considerando che anche Mario Kart World è uscito quest'anno, la frecciata è evidente.
L'elenco dei voti
Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei voti ricevuti finora Sonic Racing: CrossWorlds:
- multiplayer.it - 8 / 10
- Daily Mirror - 5 / 5
- Loot Level Chill - 9.5 / 10
- IGN - 9 / 10
- TheGamer - 4.5 / 5
- PlayStation Universe - 9 / 10
- The Outerhaven Productions - 4.5 / 5
- GamingBolt - 9 / 10
- IGN Italy - 9 / 10
- Manual dos Games - 9 / 10
- Video Chums - 8.9 / 10
- GAMES.CH - 86%
- CGMagazine - 8.5 / 10
- PSX Brasil - 85 / 100
- República DG - 8.4 / 10
- Pizza Fria - 8.3 / 10
- GamesRadar+ - 4 / 5
- Tom's Guide - 4 / 5
- DualShockers - 8 / 10
- Shacknews - 8 / 10
- Hobby Consolas - 80 / 100
- COGconnected - 80 / 100
- Push Square - 8 / 10
- Everyeye.it - 8 / 10
- Gameblog - 8 / 10
- IGN Spain - 8 / 10
- Digitec Magazine - 4 / 5
- Restart.run - 4 / 5
- One More Game - 8 / 10
- GameSpot - 7 / 10
- TheSixthAxis - 6 / 10