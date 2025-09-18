Sonic Racing: CrossWorlds ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica

Sonic Racing: CrossWorlds può davvero fare concorrenza a Mario Kart World? Stando alla critica sì, visto che lo ha premiato con dei voti davvero ottimi, portandone la media vicina a quella del rivale (84 contro 87).

Sonic Racing: CrossWorlds ha ricevuto giudizi in prevalenza tra l'8 e il 9, con alcuni picchi positivi e solo un 6 a controbilanciare, con quest'ultimo che parla di un gioco peggiore del vecchio Sonic & All-Stars Racing Transformed.

I molti che ne hanno parlato bene, lodano la grande quantità di idee fresche, con alcuni che arrivano a definirlo "il miglior gioco di kart del 2025". Considerando che anche Mario Kart World è uscito quest'anno, la frecciata è evidente.