Sonic Racing: CrossWorlds ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica

Vediamo come ha reagito la critica specializzata a Sonic Racing: CrossWorlds, che pare essere piaciuto molto stando ai voti ricevuti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   18/09/2025
Sonic in Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds può davvero fare concorrenza a Mario Kart World? Stando alla critica sì, visto che lo ha premiato con dei voti davvero ottimi, portandone la media vicina a quella del rivale (84 contro 87).

Sonic Racing: CrossWorlds ha ricevuto giudizi in prevalenza tra l'8 e il 9, con alcuni picchi positivi e solo un 6 a controbilanciare, con quest'ultimo che parla di un gioco peggiore del vecchio Sonic & All-Stars Racing Transformed.

I molti che ne hanno parlato bene, lodano la grande quantità di idee fresche, con alcuni che arrivano a definirlo "il miglior gioco di kart del 2025". Considerando che anche Mario Kart World è uscito quest'anno, la frecciata è evidente.

L'elenco dei voti

Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei voti ricevuti finora Sonic Racing: CrossWorlds:

  • multiplayer.it - 8 / 10
  • Daily Mirror - 5 / 5
  • Loot Level Chill - 9.5 / 10
  • IGN - 9 / 10
  • TheGamer - 4.5 / 5
  • PlayStation Universe - 9 / 10
  • The Outerhaven Productions - 4.5 / 5
  • GamingBolt - 9 / 10
  • IGN Italy - 9 / 10
  • Manual dos Games - 9 / 10
  • Video Chums - 8.9 / 10
  • GAMES.CH - 86%
  • CGMagazine - 8.5 / 10
  • PSX Brasil - 85 / 100
  • República DG - 8.4 / 10
  • Pizza Fria - 8.3 / 10
  • GamesRadar+ - 4 / 5
  • Tom's Guide - 4 / 5
  • DualShockers - 8 / 10
  • Shacknews - 8 / 10
  • Hobby Consolas - 80 / 100
  • COGconnected - 80 / 100
  • Push Square - 8 / 10
  • Everyeye.it - 8 / 10
  • Gameblog - 8 / 10
  • IGN Spain - 8 / 10
  • Digitec Magazine - 4 / 5
  • Restart.run - 4 / 5
  • One More Game - 8 / 10
  • GameSpot - 7 / 10
  • TheSixthAxis - 6 / 10
Sonic Racing: CrossWorlds ha ricevuto degli ottimi voti dalla critica