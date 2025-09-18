I fan di SEGA stanno trollando un post di Mario Kart World con l'immagine di un camper, una mucca e una tartaruga

Si tratta di un'immagine nata dall'ultima pubblicità di Sonic Racing: CrossWorlds di SEGA , che ha preso di petto il titolo della casa di Mario. I tre soggetti dell'immagine sono stati usati per scherzare sulla modalità open world dell'ultimo Mario Kart , considerata noiosetta e senza senso.

I fan di SEGA stanno trollando un post di Mario Kart World di Nintendo , commentandolo con l'immagine di un camper malandato, una mucca e una tartaruga. Per quale motivo?

Ritorno al passato

Scorrendo la sezione commenti del post di X sottostante, la stessa immagine si ripete senza sosta.

Come riportato, la pubblicità di Sonic Racing: CrossWorlds prende ispirazione dalla storica rivalità Sega-Nintendo della fine degli anni 80 e inizio 90, ma i riferimenti sono tutti moderni.

Il camper simboleggia la grande mappa interconnessa in modalità Free Roam di Mario Kart World, che i giocatori possono esplorare liberamente. A causa delle dimensioni, molte piste hanno layout larghi e ampi, cosa che ha fatto percepire ad alcuni giocatori un senso di lentezza; da qui la tartaruga (che potrebbe anche essere un richiamo al celebre guscio verde della serie). La mucca è il riferimento più diretto: rimanda al nuovo personaggio giocabile, la Mucca pilota, ispirata ai personaggi non giocanti mucche già apparsi in altri capitoli.

Chissà se Nintendo risponderà alla provocazione di SEGA che, va detto, è decisamente simpatica, sopratutto se si è vissuta l'epoca del conflitto tra Mega Drive e Super Nintendo.