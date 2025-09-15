Uno spot di Sonic Racing: Crossworlds ammicca alla console war tra SEGA e Nintendo

Mario Kart World è il gioco da battere per Sonic Racing: Crossworlds e SEGA lo sa bene, tanto da aver riesumato la console war con Nintendo (seppur in modo leggero), combattuta tra la seconda metà degli anni '80 e la prima metà degli anni '90, nell'ultimo spot del suo imminente gioco di corse.

Ha fatto la battuta

La pubblicità dura 30 secondi e fa venire in mente uno storico spot del SEGA Genesis, in cui l'azienda, all'epoca nel suo periodo più aggressivo a livello di marketing, quello passato sotto la guida di Tom Kalinske, faceva confronti diretti con l'hardware della concorrenza per affermare la sua presunta superiorità. Come dimenticarsi lo splendido, quanto intraducibile slogan "Genesis Does What Nintendon't"?

Il nuovo spot è meno diretto e conflittuale, tanto che inizialmente elogia Mario Kart World. La provocazione arriva nel finale. Purtroppo non è "Sonic Racing CrossWorld does what Mario Kart Worldon't", ma: "E se poteste viaggiare attraverso dimensioni diverse? Personalizzare completamente e costruire la vostra macchina? E competere testa a testa su piattaforme diverse? Oppure, ehm, e se voleste girovagare liberamente per strada?"

La frecciata alla modalità open world di Mario Kart World è abbastanza evidente. In tanti l'hanno criticata per essere poco riuscita e noiosa, quindi il marketing di SEGA ne ha approfittato. Certo, ora il mercato è cambiato rispetto agli anni di Kalinske e SEGA e Nintendo collaborano su base regolare, con Mario e Sonic che vanno spesso insieme alle olimpiadi. Ma questo ritorno al passato non è malvagio, se lo si prende come una divertente battuta.