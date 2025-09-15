La collaborazione tra Persona 5 e Overwatch 2 è in arrivo domani, vediamo le nuove skin sui personaggi

L'annunciata collaborazione tra Overwatch 2 e Persona 5 è in arrivo, con Blizzard e Atlus che hanno svelato in queste ore le nuove skin a tema con i personaggi del JRPG che potranno essere utilizzate all'interno dello sparatutto competitivo.

Overwatch 2 x Persona era stato annunciato come nuovo e inaspettato evento poco prima dell'inizio della stagione attuale di Overwatch 2 ma attraverso un tester decisamente vago, che non lasciava intuire i contenuti effettivi dell'evento.

Oggi Blizzard ha annunciato i cinque eroi che vestiranno i panni dei vigilanti di Persona 5 e le skin si presentano decisamente bene, nonostante lo stile peculiare possa sembrare strano.