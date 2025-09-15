0

La collaborazione tra Persona 5 e Overwatch 2 è in arrivo domani, vediamo le nuove skin sui personaggi

Parte domani la collaborazione tra Persona 5 e Overwatch 2: vediamo dunque quali sono i personaggi coinvolti in questo particolare evento e i nuovi costumi che si possono ottenere.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   15/09/2025
L'illustrazione ufficiale di Ovewatch 2 X Persona 5
L'annunciata collaborazione tra Overwatch 2 e Persona 5 è in arrivo, con Blizzard e Atlus che hanno svelato in queste ore le nuove skin a tema con i personaggi del JRPG che potranno essere utilizzate all'interno dello sparatutto competitivo.

Overwatch 2 x Persona era stato annunciato come nuovo e inaspettato evento poco prima dell'inizio della stagione attuale di Overwatch 2 ma attraverso un tester decisamente vago, che non lasciava intuire i contenuti effettivi dell'evento.

Oggi Blizzard ha annunciato i cinque eroi che vestiranno i panni dei vigilanti di Persona 5 e le skin si presentano decisamente bene, nonostante lo stile peculiare possa sembrare strano.

Un buon misto di atmosfere

Gli eroi di Overwatch 2 che riceveranno le nuove skin sono Wuyang, Genji, Lifeweaver, Mercy e D.Va con costumi ispirati ai Ladri Fantasma di Persona 5, che di fatto li trasformano in questi personaggi.

Le skin di Persona 5 in Overwatch 2
Le skin di Persona 5 in Overwatch 2

Saranno tutti disponibili domani, 16 settembre e dimostrano una notevole coerenza allo stile tipico di Persona.

Apprezzabili anche alcuni dettagli interessanti, come i petali di rosa che cadono dalle ali di Mercy, ricordando Carmen di Ann, il pezzo posteriore a forma di petalo di fiore di Lifeweaver che richiama alcuni simboli di Yusuke, mentre il mech di D.Va è stato realizzato in modo da assomigliare alla moto Persona di Makoto, Johanna.

Ecco la lista completa:

  • Wuyang come Joker (Ren)
  • Mercy come Panther (Ann)
  • Lifeweaver come Fox (Yusuke)
  • D.Va come Queen (Makoto)
  • Genji come Skull (Ryuji)

Le nuove skin potranno dunque essere acquistate o ottenute da domani, 16 settembre.

