Overwatch 2 x Persona è il nuovo e inaspettato evento in cross-over per lo sparatutto Blizzard

Overwatch 2 prosegue con l'arrivo della Stagione 18 prevista per la prossima settimana, e tra le tante novità se ne profila una davvero molto particolare: un cross-over con Persona, che caratterizzerà uno dei prossimi eventi per lo sparatutto di Blizzard.

Gli aggiornamenti previsti sono comunque molti: con la Stagione 18 c'è in arrivo una modalità Quick Play e l'arrivo di quattro nuovi eroi all'interno delle modalità Stadium, oltre a un personaggio completamente nuovo che andrà ad arricchire ancora di più il già folto roster di combattenti.

Il nuovo personaggio è Wuyang, un combattente di supporto di origine cinese che è in grado di sfruttare il potere dell'acqua per colpire gli avversari e proteggere gli alleati, utilizzando abilità speciali e un particolare bastone infuso di tale energia.