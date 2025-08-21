Overwatch 2 x Persona è il nuovo e inaspettato evento in cross-over per lo sparatutto Blizzard

Overwatch 2 prosegue con l'arrivo della Stagione 18 prevista per la prossima settimana, e tra le tante novità se ne profila una davvero molto particolare: un cross-over con Persona, che caratterizzerà uno dei prossimi eventi per lo sparatutto di Blizzard.
Gli aggiornamenti previsti sono comunque molti: con la Stagione 18 c'è in arrivo una modalità Quick Play e l'arrivo di quattro nuovi eroi all'interno delle modalità Stadium, oltre a un personaggio completamente nuovo che andrà ad arricchire ancora di più il già folto roster di combattenti.
Il nuovo personaggio è Wuyang, un combattente di supporto di origine cinese che è in grado di sfruttare il potere dell'acqua per colpire gli avversari e proteggere gli alleati, utilizzando abilità speciali e un particolare bastone infuso di tale energia.
Joker in Overwatch 2?
La novità che sta però attirando più l'attenzione in queste ore è il prossimo evento in cross-over, visto che per la prima volta dovrebbe riguarda la serie Persona, con caratterizzazioni a tema con il franchise Atlus all'interno dello sparatutto a base di eroi.
Non c'è stato ancora un annuncio chiaro, ma il trailer che anticipa le novità della Stagione 18, visibile qui sopra, termina con un'immagine di per sé molto esplicita, come potete vedere alla fine del video.
Si tratta infatti della silhouette di Joker, il protagonista di Persona 5, facendo dunque pensare a un incontro fra Overwatch 2 e la serie Persona come prossimo evento speciale del gioco, in attesa di ulteriori informazioni con date e dettagli più precisi.
D'altra parte, il gioco ci ha abituato a incroci piuttosto particolari come quello recente con Street Fighter e quello con il gruppo K-Pop "LE SEERAFIM".