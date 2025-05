Overwatch 2 x Street Fighter 6 è ufficiale: il cross-over è stato presentato con un trailer

Confermando le voci di corridoio emerse in precedenza, Blizzard ha confermato il cross-over Overwatch 2 x Street Fighter 6, una sorprendente collaborazione che mischia i personaggi delle due serie introducendo alcuni combattenti del picchiaduro all'interno dello sparatutto in stile hero shooter, come mostra il trailer di presentazione.

Il trailer visibile qui sotto è realizzato con grafica in 2D in stile cartone animato e mette in scena i vari personaggi coinvolti in questa iniziativa, dunque non mostra scene di gameplay vere e proprie tranne un breve frammento finale in cui è possibile vedere una sorta di "bonus stage" a tema.

La collaborazione era trapelata qualche giorno fa da un leak di PlayStation e viene dunque confermata in via ufficiale in queste ore con questa simpatica introduzione animata che fornisce anche una panoramica sui personaggi coinvolti nell'evento.