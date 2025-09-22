Xbox sta iniziando a sparire dalle grandi catene commerciali USA, come Costco

Pare che Xbox stia sparendo da alcune catene commerciali USA , che hanno smesso di venderne i prodotti. La prima testimonianza arriva da Costco , una catena di ipermercati all'ingrosso che funziona come una specie di club, con tanto di iscrizione: per fare acquisti è necessario avere una tessera associativa annuale. Cercando sul sito ufficiale la parola "Xbox" non si ottiene alcun risultato.

Hardware Xbox al tramonto?

Inoltre, alcuni utenti sono andati nei negozi fisici della catena, verificando l'assenza completa del marchio di Microsoft nelle aree di vendita dei videogiochi, dove ora si trovano solo PlayStation e Nintendo.

Niente risutati cercando Xbox sul sito di Costco

Per dire, anche la sezione "Gift Cards", non riporta più le schede dei crediti di Xbox.

Va detto che alcuni giochi Xbox ci sono, ma nelle versioni per le altre console. Comunque sia, anche se non si può parlare della morte del marchio, è comunque un segno di come Microsoft non stia puntando più molto sull'hardware proprietario e sui negozi fisici, quanto sul lato editoriale e sull'abbonamento Game Pass, che a questo punto appare sempre più importante per la divisione videogiochi del colosso di Redmond.

Certo, fa un certo effetto sapere che presto la presenza di Xbox potrebbe essere sempre più defilata rispetto a quelli che appaiono sempre meno come dei concorrenti e sempre di più come dei partner commerciali.