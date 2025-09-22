Nel 2025, Xbox Game Pass ha fatto investimenti record con oltre 150 partner di terze parti

Chris Charla, il responsabile della divisione indie di Xbox e del programma ID@Xbox, ha recentemente riferito in un'intervista pubblicata da Eurogamer che il 2025 è stato un anno storico per Xbox Game Pass, considerando che il servizio ha visto i maggiori investimenti mai fatti finora da Microsoft sulla piattaforma, con oltre 150 partner di terze parti.
In effetti, l'anno in corso è stato tra i più ricchi mai visti nella storia di Xbox Game Pass, sia per la quantità di uscite first party viste in questi mesi che anche per il grande apporto di giochi da parte dei third party, che sempre più riguardano l'ambito indie, ovvero quello che più di ogni altro può trarre benefici da un modello di business di questo tipo.
A quanto pare, il programma ID@Xbox e il supporto di Game Pass risultano particolarmente apprezzati dagli sviluppatori indie, che tendono a proseguire poi la collaborazione anche con i giochi successivi.
Gli sviluppatori vogliono tornare su Game Pass
Charla ha riferito che "la maggior parte" degli studi videoludici che propongono i propri giochi all'interno del catalogo di Game Pass "vogliono portare anche i loro titoli successivi sul servizio", cosa che dimostra la bontà del modello di business per quei team che magari hanno le spalle meno coperte di un tripla A dal punto di vista del supporto economico.
Le affermazioni dell'executive Microsoft sembrano giungere in qualche modo come risposta alle critiche mosse da alcuni al modello Game Pass, in particolare alcuni ex-manager come Shawn Layden e Pete Hines, che avevano criticato il sistema come deleterio per gli sviluppatori.
In effetti, l'ex-VP di Xbox Shannon Loftis aveva posto una distinzione interessante e più condivisibile, ovvero il fatto che il lancio al day one dei giochi su Game Pass può causare delle "tensioni" soprattutto in quei team di dimensioni maggiori che costruiscono titoli di grosso calibro e più portati al mercato tradizionale, cosa che non contraddice in effetti i dati riportati da Charla, che ha parlato esclusivamente di giochi indie.
Ricordiamo che nel 2025 su Game Pass abbiamo visto l'arrivo di Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Rematch e Hollow Knight Silksong, tanto per citare solo alcuni degli indie più in vista lanciati direttamente nel servizio.