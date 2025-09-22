Nel 2025, Xbox Game Pass ha fatto investimenti record con oltre 150 partner di terze parti

Chris Charla, il responsabile della divisione indie di Xbox e del programma ID@Xbox, ha recentemente riferito in un'intervista pubblicata da Eurogamer che il 2025 è stato un anno storico per Xbox Game Pass, considerando che il servizio ha visto i maggiori investimenti mai fatti finora da Microsoft sulla piattaforma, con oltre 150 partner di terze parti.

In effetti, l'anno in corso è stato tra i più ricchi mai visti nella storia di Xbox Game Pass, sia per la quantità di uscite first party viste in questi mesi che anche per il grande apporto di giochi da parte dei third party, che sempre più riguardano l'ambito indie, ovvero quello che più di ogni altro può trarre benefici da un modello di business di questo tipo.

A quanto pare, il programma ID@Xbox e il supporto di Game Pass risultano particolarmente apprezzati dagli sviluppatori indie, che tendono a proseguire poi la collaborazione anche con i giochi successivi.