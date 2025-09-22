A quanto pare il producer di Silent Hill f pensava che il gioco avrebbe ricevuto voti contrastanti, e si è detto molto felice dell'accoglienza che è stata invece riservata a questo episodio della serie, certamente diverso rispetto a quella che è la tradizione di Silent Hill.

"Siamo felici che il gioco abbia ottenuto un punteggio di 86 su Metascore, lo stesso del remake di Silent Hill 2", ha scritto Motoi Okamoto, producer della serie Silent Hill, in un post pubblicato sul social network X.

"Considerando che l'ambientazione è in Giappone, che il maestro Ryukishi si è occupato della sceneggiatura e che il design è fortemente incentrato sul combattimento, mi aspettavo pareri contrastanti, ma ricevere un punteggio così alto è motivo di grande gratitudine."

"Nonostante opinioni diverse su alcuni aspetti, quasi tutti i media hanno elogiato senza riserve la storia, a conferma che chiedere al maestro Ryukishi di occuparsene è stata la scelta giusta. Credo che sia un'opera che posso consigliare sia ai fan di Ryukishi sia a quelli di Silent Hill."