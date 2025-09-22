WWE 2K25 è uscito qualche mese fa ma ha già una data di scadenza: ecco quando verrà disattivato

Sembra che WWE 2K25 non sia destinato ad avere vita lunga, almeno per quanto riguarda le sue modalità online, considerando che ha già una data di scadenza annunciata e fissata non molto lontano dalla sua uscita, avvenuta qualche mese fa.
In base ai piani indicati da Take-Two sulla gestione del supporto online dei giochi del proprio catalogo, WWE 2K25 verrà disattivato il 14 marzo 2027, dunque ha ancora un anno e mezzo di ciclo vitale davanti, che non è certo poco ma nemmeno moltissimo, se si pensa che si tratta di un titolo venduto a 75€ nella sua edizione standard su console.
La data sembra comunque seguire una sorta di pattern comune ad altri titoli sportivi di 2K, visto che tendono a rimanere attivi per circa due anni o poco più, sempre per quanto riguarda il supporto online.
Offline continuerà comunque a funzionare
Stiamo parlando ovviamente delle caratteristiche online del gioco, dunque è chiaro che WWE 2K25 potrà essere comunque giocato in tutte le modalità single player e offline anche dopo il 14 marzo 2027, ma la data è comunque da tenere a mente.
In effetti, rientrando nell'ambito dei giochi sportivi, il supporto online e multiplayer ha una notevole importanza.
Per la precisione, questo dovrebbe essere il programma di disattivazioni per vari giochi 2K annunciato dalla compagnia:
- NBA 2K24 (31 dicembre, 2025)
- MyTEAM Mobile 2K24 (31 dicembre, 2025)
- NBA 2K25 (31 dicembre, 2026)
- MyTEAM Mobile 2K25 (31 dicembre, 2026)
- The Golf Club 2019 (30 ottobre, 2025)
- PGA TOUR 2K21 (30 ottobre, 2025)
- PGA TOUR 2K23 (28 febbraio, 2027)
- TopSpin 2K25 (31 dicembre, 2026)
- WWE 2K24 (5 gennaio, 2026)
WWE 2K25 è stato peraltro incluso di recente tra i giochi di PlayStation Plus Extra, dunque può essere provato in maniera libera da una notevole quantità di giocatori.
Si tratta della nuova evoluzione della simulazione ufficiale di wrestling su licenza WWE, derivante da una lunga tradizione videoludica.