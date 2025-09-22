WWE 2K25 è uscito qualche mese fa ma ha già una data di scadenza: ecco quando verrà disattivato

Sembra che WWE 2K25 non sia destinato ad avere vita lunga, almeno per quanto riguarda le sue modalità online, considerando che ha già una data di scadenza annunciata e fissata non molto lontano dalla sua uscita, avvenuta qualche mese fa.

In base ai piani indicati da Take-Two sulla gestione del supporto online dei giochi del proprio catalogo, WWE 2K25 verrà disattivato il 14 marzo 2027, dunque ha ancora un anno e mezzo di ciclo vitale davanti, che non è certo poco ma nemmeno moltissimo, se si pensa che si tratta di un titolo venduto a 75€ nella sua edizione standard su console.

La data sembra comunque seguire una sorta di pattern comune ad altri titoli sportivi di 2K, visto che tendono a rimanere attivi per circa due anni o poco più, sempre per quanto riguarda il supporto online.