MediaTek Dimensity 9500 sfida l’A19 Pro nei benchmark

MediaTek ha presentato ufficialmente il suo nuovo Dimensity 9500, realizzato sul processo a 3nm di TSMC e pensato per segnare un netto passo avanti rispetto al precedente 9400 . L'azienda lo ha mostrato come un vero rivale dell'A19 Pro di Apple, evidenziando risultati nei benchmark che lo vedrebbero capace di superare i 4.000 punti in single-core, un traguardo finora riservato ai chip di Cupertino. Ma dietro le slide di presentazione c'è un dettaglio che cambia il quadro.

Benchmark da record, ma solo in laboratorio

Durante l'evento, MediaTek ha sottolineato come il Dimensity 9500 sia fino al 32% più veloce del suo predecessore e abbia raggiunto 4.007 punti in single-core e 11.217 in multi-core su Geekbench 6. Numeri che sulla carta lo mettono quasi alla pari con l'A19 Pro (4.019 e 11.054 rispettivamente). Tuttavia, come notato da alcuni analisti, questi test sono stati condotti in un "lab environment", cioè condizioni di laboratorio ottimizzate e difficilmente replicabili nell'uso quotidiano.

Se i punteggi possono sembrare vicini, la differenza emerge quando si considera il consumo energetico. L'A19 Pro raggiunge i suoi risultati con un assorbimento di circa 12,1W, mentre il Dimensity 9400 richiedeva 18,4W per prestazioni inferiori. Non ci sono ancora dati ufficiali sul consumo del 9500, ma l'assenza di core personalizzati e l'affidamento a soluzioni standard ARM fanno pensare che l'efficienza resti un punto debole rispetto al silicio Apple.