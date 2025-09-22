Il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 è stato presentato con un trailer

Un ruolo centrale nell'ambito delle modalità online verrà svolto anche da speciali attrezzature come i mech armati e i droni, che avremo modo di utilizzare in determinati frangenti per "sfoltire" le fila della squadra avversaria.

Call of Duty: Black Ops 7, data di uscita, edizioni, open beta e i dettagli su campagna e multiplayer

Le scene del trailer sottolineano il grande dinamismo dell'esperienza e le novità rappresentate dai gadget tecnologici a disposizione dei giocatori, che potranno ad esempio ingannare gli avversari con degli ologrammi per poi afferrarli alle spalle e lanciarli direttamente contro una trappola.

Fin dal lancio del 14 novembre, infatti, il comparto multiplayer di Black Ops 7 potrà contare su ben diciotto mappe , trenta armi, il ben collaudato sistema di movimento assoluto che abbiamo apprezzato nell'episodio dell'anno scorso e altro ancora.

Activision ha pubblicato il reveal trailer del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 , la componente online competitiva dello sparatutto che anche quest'anno potrà contare su sequenze frenetiche e spettacolari, nonché su numeri di tutto rispetto.

Un online anche stavolta solido

In arrivo il 14 novembre, Call of Duty: Black Ops 7 punterà anche stavolta sul multiplayer per coinvolgere i suoi milioni di appassionati, e stando a ciò che si vede nel video la sensazione è che anche gli sviluppatori siano nuovamente riusciti a confezionare un pacchetto davvero solido.

Naturalmente per una conferma definitiva della bontà di questo capitolo bisognerà appunto attendere qualche settimana ancora, ma le diverse novità annunciate finora stanno contribuendo a creare un clima di indubbio entusiasmo.