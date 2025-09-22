3

Il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 è stato presentato con un trailer

Activision ha pubblicato il reveal trailer dedicato al comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, che si preannuncia anche stavolta frenetico e spettacolare.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   22/09/2025
Uno dei personaggi di Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7
Articoli News Video Immagini

Activision ha pubblicato il reveal trailer del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, la componente online competitiva dello sparatutto che anche quest'anno potrà contare su sequenze frenetiche e spettacolari, nonché su numeri di tutto rispetto.

Fin dal lancio del 14 novembre, infatti, il comparto multiplayer di Black Ops 7 potrà contare su ben diciotto mappe, trenta armi, il ben collaudato sistema di movimento assoluto che abbiamo apprezzato nell'episodio dell'anno scorso e altro ancora.

Le scene del trailer sottolineano il grande dinamismo dell'esperienza e le novità rappresentate dai gadget tecnologici a disposizione dei giocatori, che potranno ad esempio ingannare gli avversari con degli ologrammi per poi afferrarli alle spalle e lanciarli direttamente contro una trappola.

Call of Duty: Black Ops 7, data di uscita, edizioni, open beta e i dettagli su campagna e multiplayer Call of Duty: Black Ops 7, data di uscita, edizioni, open beta e i dettagli su campagna e multiplayer

Un ruolo centrale nell'ambito delle modalità online verrà svolto anche da speciali attrezzature come i mech armati e i droni, che avremo modo di utilizzare in determinati frangenti per "sfoltire" le fila della squadra avversaria.

Un online anche stavolta solido

In arrivo il 14 novembre, Call of Duty: Black Ops 7 punterà anche stavolta sul multiplayer per coinvolgere i suoi milioni di appassionati, e stando a ciò che si vede nel video la sensazione è che anche gli sviluppatori siano nuovamente riusciti a confezionare un pacchetto davvero solido.

Naturalmente per una conferma definitiva della bontà di questo capitolo bisognerà appunto attendere qualche settimana ancora, ma le diverse novità annunciate finora stanno contribuendo a creare un clima di indubbio entusiasmo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7 è stato presentato con un trailer