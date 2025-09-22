Balatro Special Edition per PlayStation 5 disponibile su Amazon in sconto

La Balatro Special Edition per PlayStation 5 è disponibile su Amazon al prezzo di 31,02€, con resi gratuiti e un prezzo scontato da quello originale di 37,48€. Una proposta pensata per i fan del celebre roguelike deckbuilder, che unisce meccaniche di poker e strategia in un gameplay originale e coinvolgente. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Balatro ha rapidamente scalato le classifiche grazie al suo mix unico di carte, moltiplicatori e meccaniche roguelike, diventando uno dei titoli indipendenti più apprezzati del 2024. La Special Edition porta questo fenomeno anche in versione fisica su PS5, con packaging dedicato e materiali extra che lo rendono da collezione.
Contenuti della Special Edition
Oltre al gioco completo, questa edizione include contenuti aggiuntivi pensati per i collezionisti e per chi vuole arricchire l'esperienza di gioco. È un'occasione perfetta per chi ha amato la versione digitale e desidera avere una copia fisica con valore aggiunto.
Su PS5, Balatro offre caricamenti rapidi, fluidità migliorata e un'esperienza di gioco ancora più immersiva grazie alle caratteristiche della console di nuova generazione. Un titolo perfetto da avere in libreria, capace di regalare sfide sempre diverse e altamente rigiocabili.