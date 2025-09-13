L'enorme aggiornamento 1.1 di Balatro è stato rimandato di molto: l'autore lavorava troppo, vuole rallentare

Il problema è che non sempre è possibile produrre tanto contenuto in poco tempo e i rimandi diventano un obbligo: l'aggiornamento 1.1 di Balatro è quindi stato rimandato fino al 2026 .

Quando un indie ha un enorme successo, realizzare nuovi contenuti è una priorità per l'autore che vuole supportare la propria opera e i propri giocatori. Lo stesso è per LocalThunk e il suo roguelite Balatro .

I dettagli su Balatro e sul rimando della 1.1

LocalThunk ha spiegato che non avrebbe mai dovuto dare una data di uscita per l'aggiornamento 1.1 poiché nel profondo è uno sviluppatore amatoriale e ciò che ama è mettersi lì a creare e farsi venire nuove idee senza troppa fretta. Il problema è anche che subito dopo l'arrivo di Balatro 1.0 nel febbraio 2024 si è messo al lavoro su una patch correttiva (1.0.1) e poi sulla versione mobile del videogioco.

Alla fine del 2024, però, LocalThunk era completamente provato dallo sviluppo visto che lavorava 12 ore al giorno su Balatro: per non rischiare di rovinarsi l'esperienza e arrivare a odiare il gioco, ha deciso di passare a un ritmo ben più basso, con poche ore di lavoro al giorno e non sempre dedicate alla versione 1.1.

Di conseguenza, gli è chiaro che la versione 1.1 non sarà mai pronta in tempo per il 2025 e quindi arriverà in una data non meglio definita del 2026. Probabilmente l'autore non si è posto un obiettivo, ma pubblicherà il grosso aggiornamento solo quando sarà pronto: visto il successo del gioco, aggiungiamo noi, i soldi non dovrebbero nemmeno essere un problema.

Ricordiamo che Balatro è stato dato anche su PS Plus.