3

L'enorme aggiornamento 1.1 di Balatro è stato rimandato di molto: l'autore lavorava troppo, vuole rallentare

Balatro è un notevole gioco di carte roguelite ispirato al poker: sebbene già denso di contenuti, l'aggiornamento 1.1 prometteva grandi novità per il 2025, ma ora dovremo attendere fino al 2026.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/09/2025
Le carte di Balatro
Balatro
Balatro
Articoli News Video Immagini

Quando un indie ha un enorme successo, realizzare nuovi contenuti è una priorità per l'autore che vuole supportare la propria opera e i propri giocatori. Lo stesso è per LocalThunk e il suo roguelite Balatro.

Il problema è che non sempre è possibile produrre tanto contenuto in poco tempo e i rimandi diventano un obbligo: l'aggiornamento 1.1 di Balatro è quindi stato rimandato fino al 2026.

I dettagli su Balatro e sul rimando della 1.1

LocalThunk ha spiegato che non avrebbe mai dovuto dare una data di uscita per l'aggiornamento 1.1 poiché nel profondo è uno sviluppatore amatoriale e ciò che ama è mettersi lì a creare e farsi venire nuove idee senza troppa fretta. Il problema è anche che subito dopo l'arrivo di Balatro 1.0 nel febbraio 2024 si è messo al lavoro su una patch correttiva (1.0.1) e poi sulla versione mobile del videogioco.

Alla fine del 2024, però, LocalThunk era completamente provato dallo sviluppo visto che lavorava 12 ore al giorno su Balatro: per non rischiare di rovinarsi l'esperienza e arrivare a odiare il gioco, ha deciso di passare a un ritmo ben più basso, con poche ore di lavoro al giorno e non sempre dedicate alla versione 1.1.

Balatro migliorerà ancora con il grosso aggiornamento 1.1, mentre l'autore celebra un grande traguardo Balatro migliorerà ancora con il grosso aggiornamento 1.1, mentre l'autore celebra un grande traguardo

Di conseguenza, gli è chiaro che la versione 1.1 non sarà mai pronta in tempo per il 2025 e quindi arriverà in una data non meglio definita del 2026. Probabilmente l'autore non si è posto un obiettivo, ma pubblicherà il grosso aggiornamento solo quando sarà pronto: visto il successo del gioco, aggiungiamo noi, i soldi non dovrebbero nemmeno essere un problema.

Ricordiamo che Balatro è stato dato anche su PS Plus.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'enorme aggiornamento 1.1 di Balatro è stato rimandato di molto: l'autore lavorava troppo, vuole rallentare