Come annullare un ordine su Apple: guida pratica

Se avete acquistato un prodotto sul sito di Apple e avete cambiato idea, in questo articolo vi spieghiamo velocemente come annullare un ordine . I procedimenti da seguire sono molto semplici, ma è fondamentale controllare che lo stato dell'articolo non risulti "In preparazione" o "Spedito". In questa guida vi spieghiamo rapidamente tutti i passaggi.

Come annullare un ordine

Come vi abbiamo anticipato, è possibile annullare un ordine solo se quest'ultimo non risulta avere lo stato Spedizione in preparazione o Spedito. Basterà in questo caso andare sul sito ufficiale di Apple e poi aprire la pagina Stato dell'ordine. Andate poi su I tuoi ordini e cercate l'articolo che volete annullare, selezionando poi la dicitura Annulla articoli. Invierete così una richiesta di annullamento e lo stato dell'articolo cambierà in Annullato.

È possibile accedere con il proprio account o cercare direttamente l'ordine nella sezione a destra

Sono diversi i fattori da considerare: se avete annullato la spedizione di un articolo a un indirizzo fisico, l'importo non verrà addebitato. Per quanto riguarda l'annullamento del ritiro di un prodotto, invece, l'importo potrebbe essere fatturato e verrà avviata una procedura di rimborso. Cosa fare, però, se non è possibile annullare un articolo online? In quel caso dovrete attendere di riceverlo per poi restituirlo. Vediamo meglio come fare.