Come annullare un ordine su Apple: guida pratica

Se avete acquistato un prodotto sul sito di Apple e avete cambiato idea, in questo articolo vi spieghiamo velocemente come annullare un ordine. I procedimenti da seguire sono molto semplici, ma è fondamentale controllare che lo stato dell'articolo non risulti "In preparazione" o "Spedito". In questa guida vi spieghiamo rapidamente tutti i passaggi.
Come annullare un ordine
Come vi abbiamo anticipato, è possibile annullare un ordine solo se quest'ultimo non risulta avere lo stato Spedizione in preparazione o Spedito. Basterà in questo caso andare sul sito ufficiale di Apple e poi aprire la pagina Stato dell'ordine. Andate poi su I tuoi ordini e cercate l'articolo che volete annullare, selezionando poi la dicitura Annulla articoli. Invierete così una richiesta di annullamento e lo stato dell'articolo cambierà in Annullato.
Sono diversi i fattori da considerare: se avete annullato la spedizione di un articolo a un indirizzo fisico, l'importo non verrà addebitato. Per quanto riguarda l'annullamento del ritiro di un prodotto, invece, l'importo potrebbe essere fatturato e verrà avviata una procedura di rimborso. Cosa fare, però, se non è possibile annullare un articolo online? In quel caso dovrete attendere di riceverlo per poi restituirlo. Vediamo meglio come fare.
Come restituire un articolo
Se non è possibile annullare un ordine, potete restituire i prodotti hardware con configurazione standard entro 14 giorni dalla consegna, mentre i resi software sono possibili solo se quest'ultimi non sono stati aperti. Per restituire un articolo potete andare sul sito web di auto-assistenza o contattare direttamente Apple tramite questo link.
Dovrete fornire i seguenti dettagli:
- Numero dell'ordine
- Numero di telefono
- Indirizzo completo
- Orario preferito per essere contattati dal corriere
Successivamente, Apple fornirà il numero RMA (Return Material Authorization), da riportare sull'imballaggio del prodotto che volete restituire. Il rimborso verrà avviato non appena Apple riceverà l'articolo e il metodo di elaborazione dipenderà dal metodo di pagamento che avete utilizzato in fase di acquisto.