Resident Evil Requiem includerà un nuovo sistema di gioco ancora non mostrato

In un'intervista video, il game director Koshi Nakanishi e il produttore Masato Kumazawa hanno parlato di Resident Evil Requiem e uno degli argomenti discussi è stato il modo in cui gli sviluppatori hanno creato un ciclo composto da una sequenza horror seguita da un momento di "rilassamento" che permette di uscire dallo stato di paura e passare a qualcosa di più tranquillo o incentrato sul combattimento, in modo da scuotere le cose.

Cosa hanno detto gli autori di Resident Evil Requiem

Gli sviluppatori hanno anche accennato all'esistenza di un "nuovo sistema" di gioco, anche se non possono ancora parlarne. Inoltre hanno spiegato che stanno cercando di giocare con le emozioni dei giocatori, suggerendo che potrebbero esserci dei momenti scioccanti: dopotutto avevano già confermato che il videogioco sarebbe stata una montagna russa.

I due sviluppatori hanno anche aggiunto che è impossibile mantenere la tensione dell'horror al massimo per tutto il gioco, perché sarebbe alquanto sfiancante. Un ritmo dinamico è più interessante e permette di avanzare nell'avventura in modo più fluido.

Ricordiamo infine che Resident Evil Requiem è previsto per il 27 febbraio 2026 su PC, Xbox Series X | S, PS5 e Nintendo Switch 2. Nello stesso giorno arriveranno altri giochi di Resident Evil su Nintendo Switch 2.