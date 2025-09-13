Nintendo eShop, i migliori giochi per Nintendo Switch 1 e 2 in offerta a settembre

Su Nintendo eShop ci sono i Saldi Block-Buster, una promozione che fino al 14 settembre vi permetterà di acquistare tantissimi giochi per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch al prezzo più basso finora.

Le offerte su Nintendo eShop si rinnovano a settembre grazie alla promozione Saldi Block-Buster, che coinvolge un'ampia gamma di giochi per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch, con riduzioni significative di cui potrete approfittare fino al 14 settembre. Quali sono dunque gli affari da non perdere? Dall'eccellente conversione di Cyberpunk 2077 al remake di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, dalle meccaniche strategiche di Sid Meier's Civilization VII all'azione spettacolare di Prince of Persia: The Lost Crown, passando per gli splendidi colori di On Your Tail, ecco la nostra immancabile selezione.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è disponibile al prezzo più basso di sempre su eShop, 59,49€ anziché 69,99€ che si traducono in uno sconto pari al 15% e forniscono una piccola ma importante spinta all'acquisto di una conversione per molti versi miracolosa, che prende lo straordinario action RPG di CD Projekt RED e lo porta su Nintendo Switch 2 senza tagli o rinunce sul piano dei contenuti. Superiore all'edizione Steam Deck e dotata di una qualità visiva migliore di quella presente su Xbox Series S, la riduzione realizzata dallo studio polacco deve fare i conti con il vincolo dei 30 frame al secondo e con alcuni cali nelle fasi più concitate, ma include nativamente l'espansione Phantom Liberty oltre alla corposa campagna originale, puntando a intrattenerci per decine e decine di ore. Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, il gioco vanta una gran quantità di opzioni, inclusa la modalità mouse per i Joy-Con e i controlli a rilevazione di movimento, per adeguare l'esperienza a qualsiasi tipo di esigenza, sia in modalità docked che in portabilità, il tutto contando sulle ottimizzazioni e gli aggiornamenti pubblicati finora. Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Insomma, chi possiede Nintendo Switch 2 e desidera cimentarsi per la prima volta con la coinvolgente avventura di V e Johnny Silverhand sullo sfondo della decadente e violenta megalopoli di Night City, oppure vuole sperimentare nuovamente la storia affrontandola da un punto di vista differente, non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa occasione.

Sonic X Shadow Generations Anche nel caso di Sonic X Shadow Generations ci troviamo di fronte al prezzo più basso praticato finora su eShop per la versione Nintendo Switch 2 del gioco, disponibile a 32,49€ anziché 49,99€, con un risparmio del 35%: un'ottima offerta per chi pensava di recuperare questa brillante remaster di Sonic Generations, che aggiunge alla campagna originale diversi contenuti inediti. Sonic corre velocissimo in Sonic X Shadow Generations Caratterizzato da un ottimo comparto tecnico, che con i suoi 60 fps rende giustizia alle velocissime corse di Sonic e Shadow, il titolo SEGA miscela fasi in due dimensioni e mezzo con sequenze completamente tridimensionali, riuscendo in tal modo a consegnarci un'esperienza che non sta mai ferma e cambia freneticamente prospettiva, a vantaggio della varietà del gameplay. Naturalmente la novità più significativa del pacchetto è rappresentata dalla campagna dedicata a Shadow, che racconta una storia che si svolge in parallelo rispetto all'avventura di Sonic ma ci catapulta all'interno di scenari inediti, capaci di riflettere il tono cupo della trama e valorizzare le differenti abilità del personaggio, che può contare su di un ricco repertorio di poteri. Uno dei livelli di Shadow in Sonic X Shadow Generations Capace di sfruttare il Chaos Control per fermare il tempo, deviare missili, teletrasportarsi o scagliare i nemici lontano, Shadow si pone come un personaggio molto diverso rispetto al protagonista della serie, e il gameplay cambia di conseguenza: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Sonic X Shadow Generations.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Prima promozione in assoluto per la versione Nintendo Switch 2 di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, che potete fare vostra per 37,49€ anziché 49,99€: una riduzione del 25% che può senz'altro spingervi a recuperare l'ottimo remake di due episodi classici della serie Activision, dotati di tutti i contenuti delle campagne originali ma anche di qualche interessante extra, come i personaggi speciali. Uno dei trick di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 Lato gameplay, l'esperienza vi tornerà subito familiare fra trick concatenati, movimenti guidati e un ritmo che solo sulle prime potrebbe sembrarvi datato, ma che ingrana in fretta e viene supportato da tante opzioni per la personalizzazione, divertenti modalità di contorno (incluso l'inedito Hawk Mode) e una colonna sonora arricchita dai brani di alcuni nuovi artisti. Avete letto la nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4?

Sid Meier's Civilization VII Anche la Nintendo Switch 2 Edition di Sid Meier's Civilization VII è alla sua prima offerta in assoluto su eShop, e questo significa che potrete portarvi a casa il brillante strategico firmato Firaxis approfittando di uno sconto del 30% che porta il prezzo a 48,99€ anziché 69,99€. Rispetto all'edizione per l'originale Switch, sono stati aggiunti i controlli in modalità mouse per i Joy-Con e un comparto tecnico potenziato. Una delle città di Sid Meier's Civilization VII Non sono invece cambiati i contenuti, che in questo settimo capitolo risultano davvero abbondanti e interessanti, grazie all'introduzione di una nuova struttura divisa in tre epoche con civiltà esclusive, unità dedicate, edifici peculiari, alberi tecnologici e civici unici, oltre a obiettivi specifici legati al periodo storico; e le meccaniche sono una reinterpretazione arricchita e ottimizzata di quelle che hanno costruito il successo della serie. La recensione di Sid Meier's Civilization VII.

Prince of Persia: The Lost Crown Prince of Persia: The Lost Crown per Nintendo Switch ha toccato la sua cifra minima su eShop grazie ai Saldi Block-Buster: 13,99€ anziché 39,99€ che si traducono in un risparmio del 65% e rendono ancora più imperdibile lo strepitoso action platform in stile metroidvania prodotto da Ubisoft, ennesima e convincente reinterpretazione del classico Prince of Persia. Il protagonista di Prince of Persia: The Lost Crown Al comando di un abile spadaccino, Sargon, nel gioco avremo il compito di salvare il nostro principe addentrandoci fra antiche rovine che nascondono tanti segreti e che ci doneranno dei poteri speciali da utilizzare per vincere battaglie apparentemente impossibili contro avversari potentissimi, mentre esploriamo scenari pieni di insidie mortali. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Prince of Persia: The Lost Crown.