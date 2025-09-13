Humble Bundle Games a tema soulslike offre 7 giochi a bassissimo prezzo

Precisamente, ci sono tre pacchetti di prezzo crescente, ovvero da 3, 5 o 7 giochi . Vediamo i dettagli.

Humble Bundle Games propone un nuovo pacchetto di giochi a basso prezzo per PC Steam, precisamente dedicato ai soulslike : non ci sono però i soliti grandi nomi, ma una serie di titoli minori che potrebbero interessarvi vista la cifra veramente bassa.

I dettagli dell'Humble Bundle Games a tema soulslike

Se pagate almeno 6,23€ potete ottenere:

Nel caso nel quale aumentiate a 10,39€ potete invece ottenere:

Steelrising

Asterigos: Curse of the Stars

Elderborn

Salt and Sacrifice

Achilles: Legends Untold

Infine, il pacchetto massimo viene 16.64€ per questi sette giochi:

Enotria: The Last Song

Flintlock: Deluxe Edition

Il pacchetto completo ha un valore di 195.43€ e permette quindi di risparmiare un sacco di soldi per tanti giochi intriganti. Ovviamente potete anche pagare più della cifra minima, visto che parte del ricavato va in beneficenza. Potete anche decidere liberamente quanto del vostro pagamento andrà agli sviluppatori, quanto alla The Starlight Foundation (organizzazione no profit che aiuta i bambini malati negli ospedali) e quanto ad Humble.

Ricordiamo infine che gli autori di Enotria: The Last Song hanno annunciato un nuovo gioco, La Divina Commedia.