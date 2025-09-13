0

Humble Bundle Games a tema soulslike offre 7 giochi a bassissimo prezzo

Se vi piacciono i giochi soulslike e volete provare qualcosa di un po' meno noto senza però investire cifre troppo elevate, allora vi consigliamo di dare una occhiata al nuovo Humble Bundle Games.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/09/2025
Un boss di Enotria

Humble Bundle Games propone un nuovo pacchetto di giochi a basso prezzo per PC Steam, precisamente dedicato ai soulslike: non ci sono però i soliti grandi nomi, ma una serie di titoli minori che potrebbero interessarvi vista la cifra veramente bassa.

Precisamente, ci sono tre pacchetti di prezzo crescente, ovvero da 3, 5 o 7 giochi. Vediamo i dettagli.

I dettagli dell'Humble Bundle Games a tema soulslike

Se pagate almeno 6,23€ potete ottenere:

Nel caso nel quale aumentiate a 10,39€ potete invece ottenere:

Infine, il pacchetto massimo viene 16.64€ per questi sette giochi:

Il pacchetto completo ha un valore di 195.43€ e permette quindi di risparmiare un sacco di soldi per tanti giochi intriganti. Ovviamente potete anche pagare più della cifra minima, visto che parte del ricavato va in beneficenza. Potete anche decidere liberamente quanto del vostro pagamento andrà agli sviluppatori, quanto alla The Starlight Foundation (organizzazione no profit che aiuta i bambini malati negli ospedali) e quanto ad Humble.

Ricordiamo infine che gli autori di Enotria: The Last Song hanno annunciato un nuovo gioco, La Divina Commedia.

