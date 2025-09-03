Disponibili i giochi dell'Humble Choice di settembre, con WWE 2K25, The Plucky Squire e Return to Monkey Island

Humble ha pubblicato il nuovo Humble Choice di settembre, che anche questo mese propone una selezione di titoli davvero interessante e variegata. Tra i giochi inclusi troviamo, ad esempio, WWE 2K25, Destiny 2: Legacy Collection, The Plucky Squire e Return to Monkey Island.
Vediamo l'elenco al completo dei giochi e i vantaggi inclusi:
- WWE 2K25
- Destiny 2: Legacy Collection
- The Plucky Squire
- SpellForce: Conquest of Eo
- Return to Monkey Island
- Eastern Exorcist
- Warhammer 40.000: Speed Freeks
- Grapple Dog
- 1 mese di IGN+
- 50% di sconto su Grapple Dogs - Cosmic Canines
- 30% di sconto su Destiny 2: Year of Prophecy Ultimate Edition
Gli altri vantaggi di Humble Choice
Ricordiamo che Humble Choice è un servizio in abbonamento che offre ogni mese una selezione di giochi per PC, disponibili sotto forma di chiavi da riscattare su Steam o altri store ufficiali. Il prezzo parte da 12,99 € al mese, ma non è necessario mantenere l'iscrizione attiva in modo continuativo. Se la line-up di un determinato mese non vi interessa, potete sospendere l'abbonamento (saltando uno o più mesi) oppure annullarlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando troverete titoli di vostro gradimento.
Oltre ai giochi e ai bonus elencati, il servizio offre uno sconto fino al 20% sugli acquisti effettuati sull'Humble Store, cumulabile con eventuali promozioni già attive. Include anche l'accesso all'Humble Games Collection, una raccolta che comprende oltre 50 giochi. Inoltre, parte del ricavato viene devoluto ogni mese a un'organizzazione benefica diversa: a settembre, il contributo sarà destinato a Team Rubicon, un'organizzazione umanitaria.
Se siete interessati a iscrivervi o volete saperne di più, potete visitare la pagina ufficiale di Humble Choice.