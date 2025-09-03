NVIDIA domina ancora il mercato delle GPU nel 2025: AMD ha le briciole, Intel praticamente irrilevante

I numeri diffusi da Jon Peddie Research per il secondo trimestre del 2025 confermano il dominio di NVIDIA: l'azienda rafforza ulteriormente la propria posizione con una quota che raggiunge il 94%, lasciando ad AMD soltanto il 6% e a Intel una presenza praticamente nulla. I dati arrivano in un contesto di crescita generale del settore, con spedizioni in aumento e un mercato che si mostra dinamico nonostante le sfide legate a tariffe e disponibilità.

La rilevanza di questo risultato non si limita alla fotografia del trimestre. Si inserisce infatti in un trend che mostra come la domanda di GPU discrete sia destinata a restare forte nei prossimi anni, spinta tanto dal gaming quanto dai carichi di lavoro professionali e dall'espansione delle applicazioni basate su intelligenza artificiale. I numeri, inoltre, evidenziano anche le differenze tra i segmenti di fascia alta, soggetti a rincari e carenza di scorte, e le fasce entry-level e mid-range, che rimangono più accessibili.