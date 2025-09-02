La RTX 5060 si trova troppo facilmente? NVIDIA riduce temporaneamente la fornitura per evitare cali di prezzo

Il mercato delle schede grafiche è troppo stabile? Ci pensa NVIDIA. A quanto pare l'azienda californiana NVIDIA avrebbe deciso di intervenire nuovamente sulla disponibilità delle sue GPU, in particolare per i modelli GeForce RTX 5060 e RTX 5060 Ti.

Secondo quanto riportato da fonti di settore, NVIDIA avrebbe ridotto le forniture ai partner per evitare che un eccesso di offerta porti a un abbassamento delle quotazioni. Il provvedimento riguarda nello specifico la serie RTX 5060, basata sul chip GB206 e destinata alla fascia medio-bassa del mercato, ma anche la versione Ti pare destinata a subire dei tagli. Le informazioni trapelate indicano un taglio del 15% per la RTX 5060 Ti e fino al 30% per la RTX 5060 standard. L'obiettivo sarebbe quello di mantenere un equilibrio tra domanda e offerta, garantendo margini adeguati sia per NVIDIA sia per i produttori che assemblano le schede.