Google Pixel 10a potrebbe rinunciare al Tensor G5: stesso chip del 9a e poche novità all’orizzonte

I primi rumor sul Google Pixel 10a iniziano a delineare un quadro che potrebbe deludere gli appassionati della serie. Secondo un tipster affidabile, il nuovo smartphone di fascia media di Google arriverà all'inizio del 2026 e porterà con sé scelte di continuità piuttosto marcate rispetto al modello attuale, il Pixel 9a.
La notizia principale riguarda il processore: invece di adottare il più recente Tensor G5, che equipaggia la nuova gamma Pixel 10, il Pixel 10a rimarrà fermo al Tensor G4, lo stesso SoC che troviamo nel Pixel 9a e negli altri modelli della serie 9.
La strategia di Google
La decisione di Google conferma la strategia di contenere i costi nella fascia media, ma che potrebbe deludere chi sperava in un salto prestazionale significativo. Le specifiche emerse finora parlano anche di memoria UFS 3.1, esattamente come sul 9a, e di un doppio sensore fotografico posteriore, senza l'aggiunta di un teleobiettivo.
In questo caso, dunque, Google sembra puntare su una formula già collaudata, senza introdurre innovazioni sostanziali sul fronte hardware fotografico. Non mancano però piccole novità positive. Il Pixel 10a dovrebbe montare un display molto più luminoso, capace di raggiungere i 2.000 nit, un netto miglioramento rispetto al pannello del modello precedente.
Ulteriori (possibili) novità
Sul fronte software, invece, le indiscrezioni non sono altrettanto incoraggianti. Il 10a, infatti, non dovrebbe supportare alcune delle nuove funzioni AI introdotte con i Pixel 10, tra cui il Magic Cue, una delle feature più pubblicizzate da Google. Questo lo collocherebbe immediatamente un gradino più in basso rispetto ai fratelli maggiori, sottolineando la natura "budget" della serie A.
Il lancio del Pixel 10a è previsto indicativamente per aprile 2026, e non è escluso che nei prossimi mesi emergano ulteriori dettagli, soprattutto sul prezzo e sulla disponibilità nei vari mercati. Ci si aspetta, inoltre, che anche il nuovo modello si posizioni nella stessa fascia di mercato dei precedenti, sia in Europa che negli Stati Uniti.