Google Pixel 10a potrebbe rinunciare al Tensor G5: stesso chip del 9a e poche novità all’orizzonte

Ulteriori (possibili) novità

Sul fronte software, invece, le indiscrezioni non sono altrettanto incoraggianti. Il 10a, infatti, non dovrebbe supportare alcune delle nuove funzioni AI introdotte con i Pixel 10, tra cui il Magic Cue, una delle feature più pubblicizzate da Google. Questo lo collocherebbe immediatamente un gradino più in basso rispetto ai fratelli maggiori, sottolineando la natura "budget" della serie A.

Analisi da cui emerge la presenza del Tensor G4

Il lancio del Pixel 10a è previsto indicativamente per aprile 2026, e non è escluso che nei prossimi mesi emergano ulteriori dettagli, soprattutto sul prezzo e sulla disponibilità nei vari mercati. Ci si aspetta, inoltre, che anche il nuovo modello si posizioni nella stessa fascia di mercato dei precedenti, sia in Europa che negli Stati Uniti.