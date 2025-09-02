3

Anno 117: Pax Romana può ora essere provato con la demo disponibile su Steam, ma solo per alcuni giorni

Anno 117: Pax Romana ha ora una demo disponibile su Steam, che consente di provare approfonditamente il gioco per un periodo di tempo limitato, vediamo i dettagli di questa versione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/09/2025
La copertina di Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Anno 117: Pax Romana
Come era stato annunciato il mese scorso, Anno 117: Pax Romana ha ora una demo su Steam che consente di provare il nuovo capitolo della serie strategica di Ubisoft, disponibile da oggi, 2 settembre, per un periodo di tempo limitato.

La versione di prova del gioco Ubisoft Mainz sarà disponibile fino al 16 settembre, dunque avete un paio di settimane per testare il nuovo strategico ad ambientazione storica con questa iniziativa, considerando però che i progressi non verranno poi trasferiti nella versione completa, nel caso in cui procediate all'acquisto.

In ogni caso, si tratta di un'ottima possibilità per poter effettuare una prova approfondita di Anno 117 prima della sua uscita, con la possibilità di conoscere nel dettaglio le meccaniche del gioco.

Governatori in prova

La versione di prova di Anno 117: Pax Romana consentirà di sperimentare i meccanismi di questo nuovo capitolo, che riprende i fondamenti della serie e li sposta all'interno dell'ambientazione romana, con le variazioni del caso in termini di unità, strutture e impostazione politico-sociale.

La demo consente di provare l'esperienza di costruzione tipica e progettare le città dei sogni all'apice dell'epoca dell'Impero romano, ottimizzando l'economia bilanciando le esigenze del popolo con le incessanti richieste dell'imperatore.

Si tratta di costruire un insediamento sempre più ampio, scegliendo una collocazione dal meraviglioso cuore del Latium alle misteriose e umide zone celtiche di Albione, dove nessun romano civilizzato vorrebbe stare.

Dopo l'annuncio della data di uscita, Anno 117: Pax Romana si è mostrato anche nel trailer della Gamescom 2025 e ora può finalmente essere provato.

