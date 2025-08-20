Anno 117: Pax Romana ci mostra come potremo dominare l'Impero nel trailer della Gamescom 2025

Al Future Games Show della Gamescom 2025 abbia avuto modo di vedere il trailer di Anno 117: Pax Romana , il nuovo capitolo della serie gestionale di Ubisoft.

Il trailer di Anno 117: Pax Romana

Come è facile capire dal nome, ci porterà nell'Impero Romano e ci metterà nei panni di un nuovo Governatore che deve gestire due regioni dell'Impero: Latium - il cuore del regno - e Albione - un luogo celtico umido e senza civiltà -. Il trailer in questo caso però si focalizza solo su Albione.

Dovremo estendere la nostra autorità all'interno della regione, creando nuove strutture, espandendo l'impero e stringendo nuove alleanze, ovviamente senza dimenticare il fatto che dovremo mettere in campo le nostre truppe - sia a terra che in mare - e sfidare i nostri avversari, persino l'Imperatore se decideremo che è arrivato il momento di avere tutto il potere nelle mani.

La data di uscita di Anno 117: Pax Romana è fissata per il 13 novembre 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X | S.