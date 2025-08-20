L'action GDR free-to-play Gods, Death & Reapers è stato presentato con un trailer, disponibile la closed alpha

Non solo, gli sviluppatori hanno annunciato che da ora è disponibile la closed alpha 3.1 fino alle 20:00 italiane del 24 agosto. Potrete prendervi parte iscrivendovi su Steam a questo indirizzo .

In occasione del Future Games Show, Wolcen Studio ha presentato Gods, Death & Reapers , l' action GDR free-to-play precedentemente annunciato con il titolo provvisorio di Project Pantheon. Per l'occasione abbiamo visto un trailer cinematografico e delle sequenze di gameplay, che trovate qui sotto.

I primi dettagli

Gods, Death & Reapers è un gioco di ruolo d'azione free-to-play ambientato in un aldilà brutale, dove le mitologie sono reali ma gli dei sono scomparsi. I giocatori iniziano nel mondo della mitologia norrena, scelti dalla Morte in persona per riportare l'equilibrio in regni devastati dal caos.

La base operativa è il Santuario, un rifugio segreto dove ci si prepara prima di affrontare battaglie pericolose. Ogni missione è una scommessa: bisogna combattere nemici letali, sopravvivere a scontri PvPvE e fuggire con il bottino. Tuttavia, il rischio è elevato: morire significa perdere tutto ciò che si è raccolto. Solo le estrazioni riuscite garantiscono ricompense, scambiabili con altri giocatori.

Oltre alla modalità Extraction, sono previsti nuovi contenuti che verranno aggiunti successivamente, tra cui una campagna narrativa per giocatore singolo e missioni cooperative PvE, dove si potrà condividere rischi e premi con un amico.