Windstorm: The Legend of Khiimori racconta la storia di un corriere mongolo prima di Amazon

Windstorm: The Legend of Khiimori è uno dei giochi più particolari tra quelli presentati al Future Games Show della Gamescom 2025. Si tratta sostanzialmente di un simulatore di corriere mongolo dei tempi antichi, il cui obiettivo è quello di consegnare missive in tutto il paese. Naturalmente non sarà così facile farcela, visto che dovrà superare diverse difficoltà.

Il trailer

Il giocatore dovrà stringere un legame profondo con il suo destriero con cui affronterà le vaste terre selvagge della Mongolia del 13° secolo. In questo mondo affascinante e ricco di diversità, potrà allevare e addestrare cavalli con abilità uniche, arricchendo la sua scuderia.

La Mongolia del 13° secolo è la patria dei migliori cavalieri della storia. È una terra meravigliosa e sconfinata, piena di meraviglie e racconti intriganti tutti da scoprire. Preparatevi ad affrontare climi rigidi, scogliere a picco e paesaggi mozzafiato. Per sopravvivere ai pericoli, dovrete pianificare strategicamente le rotte di consegna attraverso le ampie steppe, superando cime innevate o attraversando deserti infuocati.

I tuoi cavalli saranno compagni essenziali per avventurarsi nel vasto territorio mongolo. Fate accoppiarei migliori cavalli per dare vita a generazioni con capacità sempre maggiori. Addestrateli e mantenete saldo il vostro legame per far sprigionare il loro pieno potenziale.

Windstorm: The Legend of Khiimori non ha ancora una data d'uscita, ma non dovrebbe mancare molto, perché è previsto per il terzo trimestre del 2025, su PC.