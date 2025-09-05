Road Kings: al volante di un camion, tra simulazione e calamità naturali

Invece dell'ennesimo sequel -che non avremmo comunque schifato- quest'anno Saber Interactive ha deciso di mescolare un po' le carte in tavola annunciando Road Kings , titolo che trae ispirazione dalle sopracitate simulazioni, ma che se ne discosta sia in termini ludici che di atmosfera. Una delle sorprese di questa Gamescom che potrebbe fare la gioia dei tanti che cercano un'esperienza diversa dal solito, ma allo stesso tempo più trasversale e malleabile.

SnowRunner e MudRunner sono giochi per chi ha il cosiddetto manico, per chi conosce l'importanza di dosare il gas, di frenare in modo da arrestare dolcemente il veicolo e, soprattutto, di inserire la marcia più indicata rispetto alla pendenza del terreno.

In Saber Interactive ci devono essere molti appassionati di camion, escavatori, jeep e mezzi pesanti in generale . Ormai da anni, il publisher statunitense propone puntualmente simulazioni di guida dedicate a questo genere di veicoli, vere e proprie avventure a quattro ruote dove l'imperativo non è arrivare per primi, ma semplicemente giungere a destinazione sfidando non altri piloti, ma le asperità del terreno.

Occhio alla curva, attenzione all’uragano

Lo ammettiamo candidamente: Road Kings ci è stato simpatico ancor prima di provarlo. Saber Interactive, all'interno dello stand della Gamescom destinato alla prova, ci ha infatti apparecchiato una postazione equipaggiata di tutto punto: volante da camion, pedaliera, cambio e una pulsantiera a forma di cruscotto con cui attivare tutte le funzioni necessarie per il perfetto funzionamento del mezzo. Ammettiamo, anche qui, di esserci distratti un po' mentre lo sviluppatore ci raccontava delle idee che hanno portato alla creazione del gioco, presi come eravamo nel prendere le misure con i vari comandi posti di fronte a noi, esaltati all'idea di manovrare quel volante così ampio.

Road Kings, del resto, non è solo una simulazione di camion. E soprattutto, non vuole essere una simulazione canonica, unicamente ed eccessivamente legata ad un realismo estremo. Vuole aggiungere anche un po' di pepe, un pizzico di azione e adrenalina. Di questo sapore speziato, del resto, ne abbiamo avuto immediatamente un assaggio. Nemmeno il tempo di prendere dimestichezza con le dimensioni, la stazza, il peso di un camion con tanto di rimorchio, che ci siamo ritrovati letteralmente nell'occhio del ciclone.

Per frenare tonnellate di peso bisogna agire sia con il cambio, che con il giusto tempismo. L'accelerazione impiega più tempo del normale per imprimere la spinta desiderata. Ogni curva va imboccata considerando l'estrema lunghezza che caratterizza il mezzo per intero. Ci sono bastati pochi secondi, insomma, per saggiare la rigorosità del sistema di controllo e l'ottima riproduzione delle leggi fisiche in gioco.

Ebbene si, abbiamo dovuto condurre un camion pesante centinaia di chili in una strada invasa dall'acqua e persino interrotta per qualche metro

Come ormai da tradizione per i titoli Saber Interactive dedicati ai mezzi pesanti, il gameplay pretende applicazione ed estrema attenzione per essere domato. I comandi, solo per dirne una, sono più di quanto ci si possa immaginare, un ostacolo parzialmente raggirato dalla postazione di prova, che ha reso tutto più intuitivo con la riproduzione fisica di buona parte dei sistemi di input.

Sulle prime, per tagliare corto, abbiamo faticato e non poco a tenere la strada, soverchiati dalla mole di pulsanti da premere, da quel volante così ampio e, soprattutto, considerando le dimensioni del camion. Come dicevamo poco sopra, tra l'altro, questo veloce addestramento non è avvenuto all'interno di uno spazio sicuro e isolato, bensì nel corso di una feroce tempesta con tanto di uragano sullo sfondo. Strada bagnata e vento forte sono altri elementi da tenere in considerazione quando si muovono centinaia di chili di ferraglia in giro per la strada, ulteriori incognite che possono rendere un incubo la messa in salvo del carico.

Abbiamo provato velocemente Road Kings anche con il pad, dove il tutto diventa ovviamente meno coinvolgente e il sistema di controllo si complica enormemente

Road Kings, da questo punto di vista, sebbene incentrerà buona parte della sua esperienza su solido asfalto, distaccandosi così nettamente da quanto offerto da SnowRunner e MadRunner, proporrà comunque scenari alternativi e, in alcuni casi, caratterizzati da condizioni estreme. Neve, fango, inondazioni, uragani per l'appunto, a detta dello sviluppatore che ci ha supportati lungo tutta la nostra prova non mancheranno situazioni piuttosto complesse e disperate da gestire.