WhatsApp sta già provando il design Liquid Glass su iOS 26 per iPhone

Il servizio di messaggistica sta sperimentando la nuova interfaccia traslucida di Apple, pensata per rendere le app più dinamiche e immersive.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   05/09/2025
WhatsApp

Con la pubblicazione della beta 25.24.10.70 di WhatsApp per iOS, disponibile attraverso TestFlight, sono emersi i primi segnali di un cambiamento grafico rilevante. L'app di messaggistica sta infatti lavorando all'integrazione di Liquid Glass, il linguaggio visivo introdotto da Apple con iOS 26, che punta a ridefinire l'aspetto delle applicazioni con un approccio più fluido e interattivo.

Come ormai sapete bene, l'arrivo di Liquid Glass rappresenta una delle novità estetiche più importanti del prossimo sistema operativo. Si tratta di un'interfaccia che combina trasparenze, riflessi e adattamenti dinamici alla luce e al movimento. L'obiettivo è offrire agli utenti una percezione di profondità e realismo, senza sacrificare leggibilità e usabilità.

Le modifiche a WhatsApp per iPhone con Liquid Glass

WhatsApp ha iniziato a sperimentare il passaggio a Liquid Glass partendo dalla compilazione della beta con l'SDK di iOS 26, passo indispensabile per accedere agli strumenti necessari a implementare i nuovi effetti. Il design Liquid Glass introduce infatti elementi visivi che reagiscono al contesto circostante: pulsanti, menù e schede assumono un leggero effetto traslucido, riflettendo contenuti e colori sullo sfondo. Questa scelta mira a rendere le interfacce più coerenti con l'estetica generale di iOS 26, riducendo il divario tra applicazioni di sistema e software di terze parti.

Le prime schermate di WhatsApp con Liquid Glass su iPhone (fonte: wabetainfo)
Le prime schermate di WhatsApp con Liquid Glass su iPhone (fonte: wabetainfo)

Per WhatsApp, ciò significa ripensare gran parte della struttura grafica dell'app, oggi caratterizzata da un'impostazione più statica e piatta. Il processo di transizione è suddiviso in più fasi: i primi componenti interessati sono le barre di navigazione, collocate nella parte inferiore dello schermo; una volta definita questa sezione, l'attenzione passerà progressivamente ad altri controlli interattivi, con particolare cura a non compromettere l'accessibilità.

Il rischio principale, infatti, è che gli effetti visivi riducano la leggibilità in determinate condizioni di luce o movimento. Per questo il team di sviluppo sta testando diverse configurazioni, valutando l'impatto delle trasparenze e delle animazioni su dispositivi con prestazioni differenti.

Le immagini trapelate in rete mostrano un'anteprima di questi interventi, ma non è detto che il risultato finale coincida con quanto osservato finora. WhatsApp sembra esplorare più varianti, cercando il giusto equilibrio tra l'adozione del linguaggio grafico imposto dal sistema operativo e le esigenze funzionali della propria piattaforma. La priorità rimane quella di garantire fluidità e stabilità, evitando che l'impatto estetico comprometta la reattività complessiva dell'app.

Un altro aspetto cruciale riguarda la compatibilità con i dispositivi meno recenti. Apple ha progettato Liquid Glass per sfruttare al meglio le capacità dei modelli più moderni, ma applicazioni diffuse come WhatsApp devono tenere conto di un'utenza ampia e diversificata. La sfida sarà quindi rendere l'interfaccia coerente e accattivante, senza penalizzare chi utilizza iPhone meno potenti o versioni precedenti di iOS.

Se la fase di test procederà senza intoppi, il nuovo design potrebbe essere esteso gradualmente a tutti gli elementi dell'app, dai menù contestuali ai pulsanti di azione rapida. A quel punto, l'intera esperienza visiva risulterebbe uniformata al linguaggio introdotto con iOS 26, contribuendo a rafforzare la sensazione di continuità tra sistema operativo e applicazioni di largo consumo.

Per ora non è stata comunicata alcuna data di uscita ufficiale di iOS 26 e del relativo update di WhatsApp, ma guardando al passato possiamo già fare ipotesi su quando dovrebbe arrivare l'aggiornamento definitivo per iPhone.

E voi che cosa ne pensate di Liquid Glass? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.

