Google semplifica la traduzione su Cerchia e Cerca: arriva Scorri e Traduci

Google ha annunciato ufficialmente la nuova funzione Scorri e Traduci, che va ad arricchire la traduzione con Cerchia e Cerca. L'azienda di Mountain View aveva già iniziato a distribuirla ad alcuni beta tester un paio di settimane fa, ma stavolta ne ha confermato la disponibilità definitiva su alcuni smartphone Samsung Galaxy selezionati. Vediamo quindi i dettagli legati a questa nuova funzionalità, che dovrebbe rendere la traduzione più immediata e semplice per gli utenti.
Cos’è Scorri e Traduci
Come vi abbiamo anticipato, Scorri e Traduci è una nuova funzionalità che permette, letteralmente, di tradurre mentre si scorrono i contenuti presenti sullo schermo, quindi in tempo reale. Si tratta di una novità molto interessante, dato che in precedenza gli utenti potevano tradurre esclusivamente il contenuto di un'istantanea (o in più fasi). Ciò significa che stavolta è possibile anche tradurre video e pagine web in tempo reale. Il funzionamento è praticamente lo stesso che abbiamo già visto un paio di settimane fa, testato da Android Authority.
In questo caso basterà tenere premuto il pulsante home o la barra navigazione in modo da avviare Cerchia e Cerca, per poi selezionare l'icona "Traduci" e, successivamente, la nuova funzione "Scorri e Traduci". Fatto ciò, basterà iniziare a scorrere il contenuto sullo schermo per visualizzare immediatamente la traduzione.
Quando esce e su quali dispositivi
Google ha annunciato di aver iniziato a distribuire la nuova funzione su alcuni Samsung Galaxy selezionati, senza specificare i modelli esatti, quindi vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori dettagli in merito. A tal proposito, se possedete un dispositivo Galaxy e notate la nuova funzione, non esitate a segnalarcelo.
Secondo quanto riportato sul blog ufficiale, la funzione dovrebbe approdare successivamente anche su altri dispositivi Android. A proposito di Google, l'azienda ha annunciato tante altre novità interessanti con il Pixel Drop di settembre, partendo dall'arrivo del Material 3 Expressive.