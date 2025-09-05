Google semplifica la traduzione su Cerchia e Cerca: arriva Scorri e Traduci

Google ha annunciato ufficialmente la nuova funzione Scorri e Traduci , che va ad arricchire la traduzione con Cerchia e Cerca. L'azienda di Mountain View aveva già iniziato a distribuirla ad alcuni beta tester un paio di settimane fa, ma stavolta ne ha confermato la disponibilità definitiva su alcuni smartphone Samsung Galaxy selezionati. Vediamo quindi i dettagli legati a questa nuova funzionalità, che dovrebbe rendere la traduzione più immediata e semplice per gli utenti.

Cos’è Scorri e Traduci

Come vi abbiamo anticipato, Scorri e Traduci è una nuova funzionalità che permette, letteralmente, di tradurre mentre si scorrono i contenuti presenti sullo schermo, quindi in tempo reale. Si tratta di una novità molto interessante, dato che in precedenza gli utenti potevano tradurre esclusivamente il contenuto di un'istantanea (o in più fasi). Ciò significa che stavolta è possibile anche tradurre video e pagine web in tempo reale. Il funzionamento è praticamente lo stesso che abbiamo già visto un paio di settimane fa, testato da Android Authority.

In questo caso basterà tenere premuto il pulsante home o la barra navigazione in modo da avviare Cerchia e Cerca, per poi selezionare l'icona "Traduci" e, successivamente, la nuova funzione "Scorri e Traduci". Fatto ciò, basterà iniziare a scorrere il contenuto sullo schermo per visualizzare immediatamente la traduzione.