Il Material 3 Expressive arriva ufficialmente con il Pixel Drop: ecco su quali dispositivi è disponibile

Il Pixel Drop di settembre porta con sé diverse novità. Il protagonista assoluto è il design Material 3 Expressive, già mostrato in diverse occasioni e ufficialmente disponibile su diversi dispositivi Pixel. Inoltre, Google ha annunciato diverse novità che riguardano anche i Pixel Buds Pro 2 e i Pixel Watch. Vediamo di seguito tutte le principali novità.
Il Material 3 Expressive approda sui dispositivi Google
Il nuovo design è ufficialmente disponibile a partire dai Pixel 6, compreso il Pixel Tablet. Questa nuova interfaccia è caratterizzata da forme più arrotondate, colori vibranti e opzioni di personalizzazione inedite legate alle varie applicazioni. È infatti possibile creare animazioni allo sfondo della schermata di blocco, ad esempio aggiungendo forme o effetti meteo, oltre a poter usufruire di nuovi font e funzionalità che rendono l'esperienza utente più godibile.
Tra le varie novità troviamo anche la possibilità di personalizzare le schermate di chiamata. A cambiare è anche la sezione Recenti in Google Telefono, stavolta con uno sfondo a contrasto caratterizzato da bordi arrotondati. Ovviamente potete aspettarvi molti altri cambiamenti che abbiamo già descritto nei nostri articoli precedenti.
Pixel Buds Pro 2 e Pixel Watch, le novità
L'azienda di Mountain View ha annunciato diverse novità anche per i Pixel Buds Pro 2, con un importante aggiornamento software che migliora nettamente l'esperienza dell'utente. Con Adaptive Audio è infatti possibile regolare automaticamente il volume e la cancellazione del rumore in base all'ambiente in cui ci si trova. Inoltre, stavolta è possibile rispondere alle chiamate (o rifiutare) semplicemente annuendo con la testa o scuotendola, senza dover quindi toccare gli auricolari.
Loud Noise Protection, invece, protegge l'udito da rumori improvvisi e forti. Potete scoprire ulteriori dettagli nel nostro articolo completo di ogni informazione. Per quanto riguarda Pixel Watch, invece, tra le varie novità troviamo ora le indicazioni automatiche di Google Maps, senza dover aprire manualmente l'app o tenere lo smartphone in mano.