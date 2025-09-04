Il Material 3 Expressive arriva ufficialmente con il Pixel Drop: ecco su quali dispositivi è disponibile

Il nuovo design Material 3 Expressive è disponibile su dispositivi compatibili e porta con sé una serie di cambiamenti inediti. Novità anche per i Pixel Buds Pro 2 e i Pixel Watch.

Il Pixel Drop di settembre porta con sé diverse novità. Il protagonista assoluto è il design Material 3 Expressive, già mostrato in diverse occasioni e ufficialmente disponibile su diversi dispositivi Pixel. Inoltre, Google ha annunciato diverse novità che riguardano anche i Pixel Buds Pro 2 e i Pixel Watch. Vediamo di seguito tutte le principali novità.

Il Material 3 Expressive approda sui dispositivi Google Il nuovo design è ufficialmente disponibile a partire dai Pixel 6, compreso il Pixel Tablet. Questa nuova interfaccia è caratterizzata da forme più arrotondate, colori vibranti e opzioni di personalizzazione inedite legate alle varie applicazioni. È infatti possibile creare animazioni allo sfondo della schermata di blocco, ad esempio aggiungendo forme o effetti meteo, oltre a poter usufruire di nuovi font e funzionalità che rendono l'esperienza utente più godibile. Tra le varie novità troviamo anche la possibilità di personalizzare le schermate di chiamata. A cambiare è anche la sezione Recenti in Google Telefono, stavolta con uno sfondo a contrasto caratterizzato da bordi arrotondati. Ovviamente potete aspettarvi molti altri cambiamenti che abbiamo già descritto nei nostri articoli precedenti. Google Telefono e Contatti accolgono i biglietti da visita digitali e l'interfaccia Material 3 Expressive