Batterie Duracell Plus AA (Confezione da 20) in forte sconto su Amazon Italia: per fare scorta risparmiando

Come ogni giorno Amazon Italia mette a disposizione svariati prodotti interessanti e ora è il momento delle Batterie Duracell Plus AA (Confezione da 20). L'offerta attuale garantisce uno sconto pari al 28%, se calcolato in rapporto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Per completezza, indichiamo che il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni secondo Amazon è 19.37€. La spedizione è gestita da Amazon e il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di un singolo euro.
Le caratteristiche delle batterie Duracell Plus
Le batterie Duracell Plus utilizzano la tecnologia proprietaria Attivi POWER BOOST che garantisce un 150% in più di durata: il merito di una miscela esclusiva di litio e nichel, con anche una chiusura in nylon di alta qualità che garantisce che non ci siano perdite. Se non utilizzate, le batterie rimangono funzionanti per dieci anni (se conservate correttamente, ovvio).
Il pacchetto in offerta include 20 batterie AA, così da non rimanere mai senza scorta. Questo modello è non ricaricabile, precisiamo.