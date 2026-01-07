Il monitor ASUS TUF QHD da 27" è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS TUF VG27AQ5A a 203,90 € rispetto al prezzo consigliato di 352 €, permettendoti di risparmiare fino al 42%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Caratteristiche del monitor
Si tratta in questo caso di un monitor da 27" Fast IPS, QHD (2560 x 1440) con schermo opaco e tecnologia Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) per eliminare ghosting e tearing, offrendo un'esperienza sempre fluida e nitida. La frequenza di aggiornamento a 210 Hz contribuisce ulteriormente, insieme a un tempo di risposta di 0,3 ms per una grafica di gioco nitida con frame rate elevati.
FreeSync Premium garantisce un gameplay ancora più fluido attivando il VRR per impostazione predefinita. Lato connettività sono presenti due porte HDMI 2.0 e 1 DisplayPort.