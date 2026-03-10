La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor costa pochissimo su Instant Gaming, perfetto se cerchi un gioco d'azione

Se hai amato Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, dovresti recuperare La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor . Il gioco è disponibile su Instant Gaming a soli 3 € invece di 40 €. Si tratta del miglior sconto tra le varie piattaforme. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso dovrai riscattare il codice su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco datato ma davvero divertente

Si tratta di un gioco d'azione sviluppato da Monolith Productions e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment nel 2014, e si ispira all'universo fantasy dei romanzi di J. R. R. Tolkien. In questa avventura dovrai affrontare il potere dell'Oscuro Signore Sauron e dei suoi Spettri dell'Anello. Dovrai conquistare le Fortezze e dominare Mordor dall'interno. Il sistema Nemesi ti permetterà di creare storie personali uniche per ogni nemico ed è tra i principali punti di forza.

Le diverse cose da fare ti permetteranno di giocare per ore intere. Inoltre, a livello produttivo è estremamente curato, sebbene lo stealth presenti qualche sbavatura insieme al sandbox. Tuttavia, se sei saturo di Assassin's Creed forse dovresti optare per altri giochi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.