CMF by Nothing Buds 2 e Buds Pro 2 sono in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera

I CMF by Nothing Buds 2 sono disponibili su Amazon al prezzo di 34,90€ invece di 49,90€, con uno sconto del 30%. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Con l'avvio della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, tra le promozioni appena partite compaiono anche gli auricolari della linea CMF, il sub-brand di Nothing dedicato a prodotti tecnologici accessibili ma curati nel design e nelle funzionalità.

Due auricolari Nothing pensati per l’ascolto quotidiano

I CMF Buds 2 sono dotati di driver PMI da 11 mm e di cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 48 dB, una caratteristica che permette di ridurre in modo efficace i rumori ambientali durante l'ascolto. Il sistema con sei microfoni HD migliora anche la qualità delle chiamate, mentre l'audio spaziale contribuisce a creare una scena sonora più ampia.

L'autonomia complessiva può arrivare fino a circa 55 ore utilizzando la custodia di ricarica, rendendo questi auricolari adatti a un uso quotidiano prolungato tra musica, podcast e chiamate. Il design compatto e la certificazione IP55 contro acqua e polvere li rendono inoltre adatti anche a situazioni come allenamenti o spostamenti all'aperto.

Per chi cerca una versione ancora più completa, è disponibile anche il modello CMF by Nothing Buds Pro 2, che introduce cancellazione attiva del rumore ibrida fino a 50 dB e una resa audio HiFi pensata per un ascolto più immersivo, acquistabili cliccando su questo link.