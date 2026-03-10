Lo smartphone Xiaomi 15T Pro da 256 GB è su Amazon al minimo storico: prestazioni, sicurezza e affidabilità

Se cerchi un nuovo smartphone che sia in grado di garantire affidabilità e ottime prestazioni, lo Xiaomi 15T Pro da 256 GB è su Amazon a 599,90 € invece di 799,90 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche dello smartphone
Questo smartphone ha un display da 6,83" con design piatto a cornice ultra-sottile e risoluzione 1,5K per un campo visivo più ampio. Il punto di forza di questo modello è sicuramente il comparto fotografico targato Leica, con il primo teleobiettivo 5x della serie Xiaomi T con zoom ottico 5x, zoom ottico 10x, Ultra Zoom 20x e ottica Leica. Viene inoltre utilizzato il processore MediaTek Dimensity 9400+ per attività sempre fluide e reattive, che si tratti di giocare o altro ancora.
La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica HyperCharge a 90W e wireless a 50W. Il sistema di raffreddamento 3D aderisce perfettamente al chip per una rapida dissipazione del calore e prestazioni costanti. I più esigenti, tuttavia, non dovrebbero aspettarsi troppi aspetti da flagship. Per saperne di più, puoi leggere la nostra recensione del modello 15T.