Presto ci saranno annunci relativi a Tomb Raider, come suggerisce un video teaser

Il canale ufficiale YouTube della serie Tomb Raider ha pubblicato un video teaser che anticipa un annuncio relativo alla serie per il 12 marzo 2026 . Nel video vediamo Lara Croft in muta da sub, la protagonista assoluta della serie, nuotare in mare, circondata da alghe e pesci. Tutto qui. Considerate che dura soltanto 4 secondi, quindi non ci si poteva aspettare molto di più.

Di cosa si tratta?

Da notare che il filmato non riporta orari per l'annuncio, quindi non sappiamo nemmeno quando sarà effettivamente dato.

Su YouTube, il video è associato al Tomb Raider del 2013, ma lo stile grafico è più vicino a quello dei capitoli precedenti. In effetti è uno dei primi capitoli (dovrebbe essere Tomb Raider 3, se non ci abbiamo visto male). La descrizione del video recita soltanto: "È chi penso che sia?" Quale potrebbe essere la risposta? Una nuova remaster? Magari di Underworld o Legend? Una raccolta di entrambi?

Difficile dirlo, visti i pochi elementi disponibili. Forse potrebbe essere addirittura un inganno, ossia che siano stato usato un vecchio Tomb Raider per nascondere qualcosa di completamente diverso.

Detto questo, i primi sei capitoli sono stati già rimasterizzati e sarebbe assurdo farlo di nuovo. Brancoliamo davvero nel buio, poco da dire in merito. Non ci resta che metterci in attesa di cosa sarà svelato, sperando che sia qualcosa di quantomeno interessante.